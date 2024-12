EnvelheCiência: Docente da UFSCar aborda possíveis caminhos para um envelhecimento mais equilibrado e saudável

Crédito: Freepik

Como hábitos e oportunidades influenciam a saúde ao longo da vida? Um estilo de vida saudável pode trazer benefícios importantes na velhice, mas será que depende apenas de escolhas individuais ou, também, de oportunidades?

Este foi o tema do artigo mensal da coluna EnvelheCiência, de autoria de Grace Angélica de Oliveira Gomes, docente no Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa, idealizada por Marcia Regina Cominetti, também docente no DGero, é uma parceria com o Instituto da Cultura Científica (ICC) da Instituição.

O intuito é divulgar informações - baseadas em evidências científicas - sobre o processo de envelhecimento, tornando assim o conhecimento e as descobertas importantes da área disponíveis para um público mais amplo.

Na publicação deste mês - "Estilo de vida saudável para pessoas idosas: oportunidade ou escolha ? " -, Gomes reflete sobre como escolhas e contextos sociais afetam a saúde das pessoas idosas e destaca caminhos para um envelhecimento mais equilibrado e saudável.

O artigo está disponível para leitura no site do ICC .

Mais informações sobre o projeto EnvelheCiência estão disponíveis aqui.

