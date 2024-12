Engenharia Mecânica da UFSCar abre inscrições para mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEMec) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para aluno regular de Mestrado e atribuição de Bolsas de Estudos Institucionais do 1º semestre de 2025.

Tanto o edital para aluno regular como o de atribuição de Bolsas de Estudo Institucionais podem ser conferidos no site ppgemec.ufscar.br, no link Processos Seletivos. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 23 de janeiro de 2025.

Para se inscrever no processo seletivo de bolsas é necessário que o candidato seja aluno regular do PPGEMec ou candidato inscrito no processo seletivo para o ingresso como aluno regular no 1º semestre de 2025. O processo seletivo constará da análise do Currículo Lattes dos candidatos.

Mais informações podem ser consultadas no site do Programa (www.ppgemec.ufscar.br).

