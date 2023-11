Embrapa São Carlos cria página dedicada a sistemas para facilitar acesso de interessados ao conteúdo

Sistema integrado com árvores para produção de leite - Crédito: Gisele Rosso

A Embrapa Pecuária Sudeste disponibilizou uma página com todas as informações do centro de pesquisa sobre sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). No ambiente virtual, os usuários vão encontrar artigos científicos, agenda de eventos, vídeos, notícias e outros materiais digitais para técnicos e produtores.

A estratégia reuniu todas as informações da Embrapa Pecuária Sudeste sobre o assunto em um só lugar. A página deve facilitar o acesso das pessoas que procuram orientações, recomendações técnicas e resultados de pesquisas relacionados a sistemas integrados. “A ideia foi ter um espaço para agrupar todo o conteúdo produzido pela equipe de pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste que atua com esse tema. Assim, as pessoas interessadas nesse assunto podem acessar de maneira fácil todo esse repositório sobre ILPF”, destacou o pesquisador José Ricardo Pezzopane.

As informações vão contribuir para a divulgação dessa tecnologia mais sustentável de produção agropecuária e, dessa forma, ampliar a adoção dos sistemas integrados no país. A ILPF deve chegar a 35 milhões de hectares até 2030 no Brasil, com grande potencial para combater as mudanças climáticas que atingem o planeta.

A Embrapa estuda os modelos integrados como forma de produzir carne e leite sustentáveis, sem necessidade de mais área, com bem-estar animal, conservação do meio ambiente, diversificação de atividades agropecuárias e redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

