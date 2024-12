Em nova operação do Trânsito, quatro motos são recolhidas e 11 multas aplicadas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Operação do Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

Na tarde desta sexta-feira (6), uma operação de trânsito realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) em parceria com a Polícia Militar resultou na apreensão de quatro motocicletas e na aplicação de 11 multas. A ação aconteceu na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério, entre 16h e 17h.

O objetivo da operação foi verificar a documentação dos motoristas e veículos, além das condições gerais e a presença de equipamentos obrigatórios.

Resultado da operação:

Veículos abordados: 22 motocicletas 11 carros

Multas aplicadas: 02 por dirigir com calçado inadequado 01 por veículo em mau estado de conservação 02 por conduzir veículo sem habilitação (CNH) 01 por transportar criança sem dispositivo de segurança 03 por licenciamento vencido 01 por entregar veículo a pessoa não habilitada 01 por motocicleta com descarga livre

Recolhimentos: 04 motocicletas encaminhadas ao pátio municipal 01 motocicleta com documento bloqueado para regularização



A operação contou com seis agentes de trânsito, utilizando duas viaturas e duas motocicletas, além do suporte da Polícia Militar, que disponibilizou dois policiais e uma viatura para garantir a segurança no local.

Leia Também