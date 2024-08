Electrolux investe R$ 520 milhões e fábrica de São Carlos se torna a mais moderna do grupo

Electrolux São Carlos se tornou a mais moderna do grupo com investimentos de meio bilhão - Crédito: SCA

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux investiu R$ 520 milhões na modernização da planta de São Carlos. Segundo o diretor da unidade, o engenheiro Oscar Tavares Neto, o investimento implantou uma nova linha de produção e transformou a unidade são-carlense na mais automatizada e moderna do grupo.

Oscar Afirmou que o Electrolux Group nacionalizou a produção de fornos de embutir e remodelou uma linha de produção da fábrica São Carlos com tecnologia exclusiva e inédita no setor de eletrodomésticos para toda a linha de fogões e fornos chamada de cavidade selada, que é uma forma diferenciada de dar acabamento no interior dos fornos, que permite um cozimento 30% mais rápido e gera economia de até 32% no consumo de energia, comparada com cavidades não selada de mesma capacidade e potência.

“Trouxemos tecnologia e inovação para fábrica com intuito de melhorar nosso produto, a linha de produção para nosso colaborador e pensando nos clientes. Além disso, a Electrolux investiu na modernização olhando para o futuro e para os desafios que nós vamos enfrentar, com a chegada de novos concorrentes, e também levando em consideração a régua do nosso cliente, que está cada vez mais alta”, frisou o diretor da planta são-carlense durante uma apresentação da planta à imprensa de São Carlos nesta quinta-feira (8).

Os produtos com cavidade selada foram testados no inédito laboratório de sabor (Taste Lab), também instalado em São Carlos, por uma equipe formada por profissionais, como cozinheiros.

Além disso, para a atender o novo processo foi necessária a implantação de 60 robôs na linha de produção. O investimento de R$ 520 milhões ocorreu entre 2017 e 2021 e as obras foram concluídas no final de 2023.

"De 2017 até hoje, centenas de robôs entraram em nosso processo de produção e, devido a isso, nós trabalhamos no desenvolvimento de novas tecnologias para os nossos produtos”, afirmou o diretor.

Outro fato importante é que com a inovação e modernização, a fábrica em São Carlos reduziu de cinco plataformas de produção de fogões para somente uma, para fabricação de todos os modelos.

Oscar, que assumiu a direção da Electrolux em São Carlos em outubro de 2023, após passar experiência de 8 anos em cargos de gerente e diretor na Jaguar Land Rover (2014-2023), 2 anos em cargos de liderança na Nissan Motor Corporation (2012-2014) e quase 10 anos em cargos de gerente e diretor de operações na Audi (2003-2012), salientou que a Electrolux foca em inovação na experiência do consumidor em três áreas, tais como sabor (fornos, fogões, cooktops, exaustores, micro-ondas, refrigeradores, freezers, lava-louças e eletroportáteis), cuidado (máquinas de lavar, secadoras, lava & seca, eletroportáteis, como ferros de passar) e bem-estar (aspiradores, ar-condicionado, purificadores de ar e de água e aquecedores). A categoria sabor representa 62% do número de vendas da marca no mundo, seguida por cuidado, com 30%, e bem-estar, com 8%.

No cenário global, o diretor detalhou as vendas dos produtos da Electrolux por região. A América do Norte representa 34% do número de vendas, Europa 34% e América Latina 21%. Na América do Sul a marca possui plantas na Argentina, no Chile, Peru, Equador e Colômbia e no Brasil. Além disso, frisou que 67% dos lares brasileiros possuem produtos da marca. No Brasil a empresa possui quatro fábricas, sendo duas em Curitiba (PR) e uma em São Carlos e outra em Manaus (AM), somando 7 mil colabores.

Oscar Tavares Neto, diretor da unidade.

Oscar destacou que a Electrolux é a marca que mais vende eletrodoméstico (fogões, lavadoras, geladeiras, micro-ondas, fornos, cooktops, cervejeiras, adegas, filtros de água, ar-condicionado, freezer, lavadoras, lava louças, secadoras etc.) no Brasil, de acordo com painel mensal GFK, analisado entre janeiro de 2022 a outubro de 2023. Destes produtos, São Carlos fabrica lavadoras de roupa, freezers, fogões e fornos.

Oscar informou que a Fábrica de São Carlos produz 15 mil produtos por dia, o equivalente a pouco mais de 3 milhões por ano. Tudo isso é possível em razão da empresa ter em seu quadro 2.031 funcionários, sendo 72,2% homens e 27,8% mulheres. Destes números, 88% pertencem à produção e 12% à administração.

Ações afirmativas. Do mesmo modo, o Oscar ressaltou que a planta são-carlense adota ações afirmativas. 25,7% das mulheres são líderes e a empresa possui 99 colaboradores PcD. “É a primeira fábrica na América Latina a contratar uma pessoa em cadeira de rodas na operação, pessoa com autismo e pessoa com deficiência visual em área administrativa”, sublinhou. Além disso, 25% das vagas são destinadas à comunidade LGBT+. Outro objetivo é que, até 2030, a Electrolux alcance o número de 50% de mulheres líderes na empresa.

Sustentabilidade em gestão de água. Oscar Tavares Neto destacou que entre 2012 e 2023 a Electrolux reduziu o consumo de água por unidade produzida em 54% A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) entrega, em média, 1.800 litros de água reuso por mês. Em 2023, a Electrolux alcançou a maior captação de água da chuva, totalizando 2.098m³.

Sustentabilidade em gestão de CO2. Em 2022, a Electrolux realizou testes com biometano transportado por carreta, um gás derivado da cana-de-açúcar, considerado 96% mais “limpo” que o gás natural. Além disso, 100% da energia elétrica da fábrica é proveniente de energia renovável. Ademais, a empresa adquiriu empilhadeiras elétricas.

Responsabilidade social e sustentabilidade Horta Solidária. Oscar afirmou que a Electrolux São Carlos cultiva, colhe e doa hortaliças da sua Horta Solidária. Mais de 21 mil unidades de hortaliças foram doadas para mais de 10 instituições da cidade. Em 2020, foi inaugurado o programa no Centro de Distribuição de Água Vermelha da Electrolux e foram doadas mais 4 mil unidades de hortaliças para duas instituições. Em 2024, haverá nova extensão do programa com a inauguração de novas hortas para atender instituições como o APAE e outras.

