Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma de obras na Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 9/2 a 15/2/2026, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.
As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da Ecovias Noroeste Paulista: @ecoviasnoreste.
Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:
SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
SERVIÇOS GERAIS
Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva
Segunda-feira - 9/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão - Quilômetros 227 a 319 (diurna e noturna, dois sentidos).
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
Araraquara / Matão / Taquaritinga /Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 267 a 354 (diurna, dois sentidos).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Terça-feira - 10/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).
Santa Adélia / Pindorama / Catanduva - Quilômetros 354 a 379 (diurna, dois sentidos).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Quarta-feira – 11/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).
Santa Adélia / Pindorama / Catanduva / Catiguá / Ibirá / Uchoa – Quilômetros 362 a 404 (diurna, dois sentidos).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Quinta-feira - 12/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).
Catiguá / Ibirá / Uchoa / Cedral / São José do Rio Preto – Quilômetros 393 a 429 (diurna, dois sentidos).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Sexta-feira - 13/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).
Matão / Taquaritinga - Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Sábado - 14/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).
São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).
Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)
Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.
São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).
Domingo – 15/2
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Sem obras.