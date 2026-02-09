Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma de obras na Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 9/2 a 15/2/2026, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da Ecovias Noroeste Paulista: @ecoviasnoreste.



Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:



SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.



MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.



SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva



Segunda-feira - 9/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão - Quilômetros 227 a 319 (diurna e noturna, dois sentidos).

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

Araraquara / Matão / Taquaritinga /Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 267 a 354 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).

Terça-feira - 10/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva - Quilômetros 354 a 379 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).



Quarta-feira – 11/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva / Catiguá / Ibirá / Uchoa – Quilômetros 362 a 404 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).

Quinta-feira - 12/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Catiguá / Ibirá / Uchoa / Cedral / São José do Rio Preto – Quilômetros 393 a 429 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).

Sexta-feira - 13/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (diurna e noturna, dois sentidos).

Matão / Taquaritinga - Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).



Sábado - 14/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos – dispositivo km228 ao dispositivo km240 (diurno).

São Carlos / Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 228 a 330 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m (desvio em “mão inglesa”).

Interdição sentido bairro-UFSCar do viaduto quilômetro 235 (mão dupla de direção)

Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 240+310m (mão dupla de direção).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS)

Mirassol - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central entre os quilômetros 452 e 444+750m e de recuperação das áreas de jazida e bota-fora.

São José do Rio Preto - Sem interdições. Trabalho de plantio de grama no canteiro central, entre os quilômetros 428 e 431 (Cedral - Rio Preto).



Domingo – 15/2

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.



