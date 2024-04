Ecoponto do São Carlos 8 é alvo de vandalismo

SIGA O SCA NO

Ecoponto foi alvo da ação de vândalos na madrugada desta quinta-feira - Crédito: Divulgação

O ecoponto do São Carlos 8, localizado na Avenida Capitão Luís Brandão, foi alvo de vandalismo que teria sido praticado na madrugada desta segunda-feira, 22.

O espaço público para por reforma e ampliação e é destinado para descarte de reciclados. Porém, de acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), através de nota emitida pela assessoria de imprensa, disse que o ecoponto está em fase final de reforma, porém, mais uma vez, foi vítima da ação de vândalos.

De acordo com a nota, “a grade de proteção da caixa do relógio de energia elétrica que havia sido colocada recentemente foi danificada; parte da tubulação da rede de água foi estourada e a torneira da pia do banheiro, levada”.

Segundo a autarquia, as ações contra o ecoponto são criminosas e lamentáveis e que depredam o patrimônio público “e privam a população de usar um espaço que é de todos”.

Leia Também