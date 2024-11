Dona de casa diz que dono de agência de viagens sumiu e não devolveu dinheiro

Arraial do Cabo - Crédito: reprodução/Viajem na Viagem

A polêmica novela que envolve o agenciador C.A.P.L. ganhou mais um capítulo esta semana, quando a dona de casa Valéria Faitanini, 37 anos, residente no Jardim Gonzaga, afirma ter sido mais uma vítima e que não recebe o valor investido (aproximadamente R$ 1.485,00) para uma excursão no final de 2023.

De acordo com ela, faz um ano que o acusado teria dado o calote e desde que o caso se tornou público, ele teria prometido ressarcir todas as pessoas que iriam para o Arraial do Cabo. Porém, até o momento ela não teria visto o dinheiro.

Em contato com a reportagem, ela chegou a enviar um comprovante de PIX no valor de R$ 205 realizado no dia 18 de outubro de 2023 para C.A.P.L. “Eu acho que ele fugiu. Sua casa está vazia. Acredito que ele saiu de casa e não sabemos para onde foi. Estou aguardando até hoje para receber o dinheiro”, disse Valéria. “Naquela época ele se passou por coitado e disse que devolveria aos poucos. Mas não caiu um centavo na conta de ninguém”, comentou. “Não temos fone para entrar em contato, não sabemos como encontrá-lo. Não sabemos a quem recorrer”, disse.

O caso

Em matéria veiculada no final de 2023, um grupo de 50 pessoas de São Carlos teve uma péssima notícia, quando uma possível excursão até o Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com duração de 5 dias (de 1 a 5 de novembro), foi cancelada, segundo uma denunciante, sem maiores explicações pelo proprietário da agência que teria sede no bairro Cidade Aracy.

Uma das pessoas que contratou a empresa e iria com o marido e filho, entrou em contato com o São Carlos Agora e não escondeu sua indignação e revolta. Disse que fez um investimento inicial de R$ 3,6 mil para o passeio e teria pago duas de cinco parcelas.

Indagada, a dona de casa que pediu anonimato, relatou o ocorrido. Segundo ela, um grupo de aproximadamente 50 pessoas contratou a empresa para a viagem e dias antes do passeio, o proprietário teria mandado uma mensagem em um grupo de WhatsApp especialmente feito para a viagem, alegando que iria cancelar a excursão, alegando que não conseguiria pagar a viagem e ainda, abrir falência de sua empresa. O motivo do fechamento teria sido causado pela pandemia da Covid-19 que afetou economicamente sua empresa.

A dona de casa afirmou que seria fretado um ônibus de dois andares e ela, com a família, além das demais pessoas teria fechado na excursão o direito a uma pousada, transportes, café da manhã e jantar. “Mas fizemos outros gastos como compra de roupas, malas, entre outros”, disse.

Leia Também