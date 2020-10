Domingo será de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde

Crédito: Arquivo/SCA

Domingo (25/10)





Tempo permanece instável no estado de São Paulo. No período da manhã, as chuvas estarão concentradas nas regiões nordeste e leste do estado, porém, com o aquecimento no período da tarde, as chuvas poderão ocorrer em qualquer região estado.

Segunda-feira (26/10)





As instabilidades diminuem sobre o estado de São Paulo, o dia segue com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem chuva, exceto, no setor oeste, onde há previsão de chuvas isoladas a partir da tarde.

Terça-feira (27/10)

A formação de novas áreas de instabilidade sobre o continente, ocasionam muita nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas sobre o estado de São Paulo.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também