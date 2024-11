Doando Amor fará festa de Natal para 53 crianças

Compartilhar no facebook

Doando Amor fará festa solidária para crianças no Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Uma festa natalina com muito carinho, empatia e solidariedade. Assim promete ser a quarta edição do Natal Solidário Projeto Doando Amor, que acontece este ano e deverá atender 53 crianças assistidas pela ONG que tem caráter filantrópico. A festa acontece dia 15 de dezembro, no Cidade Aracy.

De acordo com Michelle Rodrigues, uma das idealizadoras, o Natal Solidário irá oferecer aos presentes, pipoca, cachorro quente, refrigerante, presentes, cestas natalinas e a imprescindível presença do Papai Noel para alegrar a criançada!

De acordo com Michelle, serão utilizados na festa 10 fardos de refrigerantes de dois litros, 250 pães para cachorro quente, aluguel do carrinho de pipoca e decoração da época e quem puder colaborar, basta deixar a contribuição na Laine Cel, na rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal,1920, em frente ao estacionamento da Cogeb Supermercado ou na MR Phone, na rua Miguel Petroni, 1421, no Jardim Bandeirantes. Informações adicionais podem ser adquiridas pelo fone (Whats) 16 99713-1588.

