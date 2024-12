Diretor da Tecumseh afirma que empresa "está crescendo"

A Tecumseh do Brasil: Na sede da Suframa, na última terça-feira (26), diretores da companhia anunciaram o lançamento de um novo produto na Zona Franca de Manaus para o próximo ano - Crédito: Divulgação

O diretor de Relações Institucionais da Tecumseh do Brasil, Homero Busnello, afirmou com exclusividade ao SÃO CARLOS AGORA que, apesar estudar a instalação de uma unidade produtiva no Polo Industrial de Manaus (PIM), com a finalidade de atender aos players locais, a empresa não tem planos de desativar suas unidades produtivas em São Carlos. Perguntado sobre este tema, Busnello disse o seguinte: “claro que não, estamos crescendo”.

A empresa esteve representada na reunião pelo CEO, Ricardo Alexandre Maciel, pelo diretor-geral, João Carlos Dobner, e pelo diretor de Relações Institucionais, Homero Cremn Busnello. Os empresários foram recebidos pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e pelos superintendentes-adjuntos Frederico Aguiar (Executivo), Leopoldo Montenegro (Projetos) e Waldenir Vieira (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica).



De acordo com o CEO da Tecumseh, Ricardo Maciel, a empresa passa por uma mudança de patamar de operações no Brasil, com investimentos programados em uma nova linha de produtos para atender ao Programa Brasileiro de Etiquetagem, a partir de 2026.

"Nós estamos aumentando os investimentos em 30% para o ano que vem e, com a projeção do crescimento dos volumes de produção para os próximos anos, teremos também uma necessidade de expansão da nossa capacidade produtiva e por que não avaliar, do ponto de visto econômico-financeiro, se uma operação da Tecumseh em Manaus não faz sentido e é interessante para todos os envolvidos. As questões logísticas são de conhecimento de todos, mas vamos fazer o estudo e trabalhar juntos com todos os interessados para tentar viabilizar da melhor maneira possível", afirmou Maciel.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, colocou as equipes técnicas da Autarquia inteiramente à disposição da Tecumseh para colaborar nos estudos de viabilidade econômico-financeira e disse estar confiante de que a Zona Franca de Manaus, ao final do processo, mostrará sua atratividade e competitividade com vistas a receber os investimentos da empresa. "A Zona Franca de Manaus é o segundo maior produtor de condicionadores de ar do mundo, atrás apenas da China, e nós sabemos, portanto, que este é um segmento de grande competitividade no mercado global. Esperamos que o desfecho do estudo da Tecumseh possa ser favorável à ZFM e que a empresa possa vir também fazer investimentos e gerar empregos em nossa região", afirmou Saraiva.

Membros da empresa estiveram em Manaus reunidos com representantes da Suframa

GIGANTE DO SETOR

A Tecumseh é uma das maiores fabricantes de compressores herméticos do mundo. A empresa atua há 52 anos em São Carlos e é uma das maiores empregadoras do município, cerca de 1.700 funcionários.



A empresa possui um moderno parque fabril com duas plantas integradas, e seus produtos estão dentro de refrigeradores, freezers, expositores comerciais, bebedouros, condicionadores de ar, no segmento automotivo, entre outros. A companhia tem capacidade de produção de 9 milhões de compressores por ano.



MANIFESTAÇÃO E RESERVA DE MERCADO

Em 2012, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, os metalúrgicos paulistas reuniram cerca de 5 mil trabalhadores na Avenida São Carlos para reivindicar que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) feita pelo governo federal à indústria do País fosse acompanhada de contrapartidas como índice mínimo de conteúdo nacional obrigatório para as as indústrias brasileiras de eletrodomésticos.



A luta travada pelos metalúrgicos deram resultados. Houve negociação com o governo federal e com a Suframa, que administra a Zona Franca de Manaus, e devido à prioridade da presidente Dilma com a indústria nacional, foi firmado um acordo que garante reserva de mercado a Tecumseh, que fornece 40% dos compressores de todos os aparelhos de ar condicionado modelo Split. Em 2012, a Tecumseh era a única fabricante deste modelo de compressor do Ocidente e esta reserva de mercado garante a empresa ativa até hoje.

7.400 EMPREGOS EM 2005

A empresa, que chegou a gerar 7.400 empregos em 2005. Porém, fatores como a explosão dos preços das commodities, como aço, cobre e componentes fundidos, além da política cambial desfavorável, levaram a companhia a um declínio. A crise financeira mundial deflagrada a partir de 2008 forçou a redução de 4.000 postos de trabalho.

A Tecumseh do Brasil nasceu em 1972, com o principal objetivo de fornecer compressores herméticos para as geladeiras Clímax, da Família Pereira Lopes. Em 1984, a companhia norte-americanaTecumseh Products Company assume o controle acionário da empresa. Em 1999, a Tecumseh incorpora a Compela Componentes Elétricos Ltda. e início da produção de componentes elétricos e eletrônicos em São Carlos.

FUSÃO COM ATLAS E MUELLER

Em 2015, houve a fusão da Tecumseh do Brasil com duas empresas – a Mueller Industries e a Atlas Holding. A transação envolveu, à época, US$ 123 milhões. A fábrica mantinha, então, 2.700 trabalhadores.



As operações da Mueller Industries estão localizadas em todos os Estados Unidos, no Canadá, México, Grã-Bretanha e China. A Atlas Holding é um conglomerado de 16 empresas com mais de 100 operações por diversos países.





