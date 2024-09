Diocese de São Carlos receberá visita do Núncio Apostólico

A Diocese de São Carlos receberá a visita do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, nos dias 6 e 8 de setembro. A visita é considerada um marco importante para a comunidade católica.

No dia 6 de setembro, Dom Giambattista participará de um evento na Casa de Emaús em Araraquara, onde realizará a bênção e inauguração da primeira etapa das reformas realizadas no local. A Casa de Emaús, que tem um papel histórico na diocese, passa por um processo de revitalização, e a presença do Núncio Apostólico sublinha a importância desse projeto para a Igreja na região.

Já no dia 8 de setembro, Dom Giambattista Diquattro celebrará uma missa na Catedral de São Carlos, às 10h. A celebração reunirá fiéis de toda a diocese e será um momento de grande espiritualidade e comunhão, marcando o encerramento da visita do representante do Papa Francisco ao Brasil.

A visita do núncio apostólico a uma diocese é importante para fortalecer os laços com a Santa Sé, além de ser um sinal de apoio e encorajamento às iniciativas locais da Igreja.

Núncio - O representante pontifício

"O Representante Pontifício não é um observador passivo e nem mesmo somente um embaixador empenhado a executar um plano imposto do exterior. É, ao contrário, o protagonista ativo, o artífice operoso de uma representação que diremos total, enquanto a sua missão deve adequar-se e até mesmo identificar-se com aquela do Papa […]. Essa assume os grandes temas conciliares, movendo da renovada visão da eclesiologia, no justo ordenar-se do ofício dos pastores das igrejas particulares com aquele do pastor da Igreja universal" (Dom Alfio Rapisarda, Nuncio Apostólico no Brasil, 1992- 2002).

O atual Núncio Apostólico

Dom Giambattista Diquattro nasceu em 18 de março de 1954, em Bolonha. Em 24 de agosto de 1981, foi ordenado sacerdote na Igreja Catedral de San Giovanni Battista, em Ragusa, para o clero secular da diocese de Ragusa. Em 2 de abril de 2005, São João Paulo II o nomeou Núncio Apostólico no Panamá e lhe designou a Igreja Titular de Giru Mons. Ele recebeu a Ordenação Episcopal em 4 de junho de 2005 na Igreja Catedral de San Giovanni Battista em Ragusa. Em 21 de novembro de 2008, o Papa Bento XVI o transferiu para a Nunciatura Apostólica na Bolívia. Em 21 de janeiro de 2017, o Papa Francisco o designou para a Nunciatura Apostólica na Índia e no Nepal. O Papa Francisco o transferiu para a Nunciatura Apostólica no Brasil em 29 de agosto de 2020.

