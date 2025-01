Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa será comemorado no CEMAC

CEMAC - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania e de Cultura e Turismo, em comemoração ao Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, 21 de janeiro, instituído pela instituído pela Lei Federal nº 11.635, de 2007 e em São Carlos pela Lei Municipal Nº 18.136, de autoria do então vereador Robertinho Mori, apresenta o espetáculo “Viela Sem Via – A Solidão da Mão Preta com o Coletivo BaobAfro.

A data, escolhida para homenagear a Mãe Gilda Iyalorixá, que foi vítima de intolerância religiosa em 1999, tem como objetivo promover o respeito e a tolerância entre as diferentes religiões. No Brasil, a Constituição Brasileira preconiza que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias, entretanto, a desinformação, o preconceito, a discriminação e a intolerância continuam sendo os principais motivos do desrespeito as religiões.

O espetáculo “Viela Sem Via – A Solidão da Mão Preta, selecionado via PROAC (Programa de Ação Cultural), conta a história de uma geração de mulheres pretas pertencentes a uma família candomblecista. Desafios cotidianos de uma pessoa surda são enfrentados por Maria, mãe de Ágatha. Este é um espetáculo bilíngue com duas línguas presentes: português e Libras, com atores surdos e ouvintes.

A apresentação acontece na terça-feira (21/01), a partir das 19h, no palco do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), localizado na rua São Paulo, 745, com entrada gratuita.

