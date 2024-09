Dia Mundial da Limpeza será celebrado com mutirões

Crédito: Divulgação

De 14 a 20 de setembro serão realizados vários mutirões em São Carlos para celebrar o Dia Mundial da Limpeza. Organizados por associações de moradores e ONGs ambientais com envolvimento e apoio de diversas instituições, organizações, poder público e imprensa, os mutirões vão acontecer em diversos locais da cidade e no distrito de Santa Eudóxia.

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento global organizado pela Let’s Do It World, parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA), e no Brasil pelo instituto Limpa Brasil.

Recentemente integrado ao calendário oficial da ONU, o Dia Mundial da Limpeza é celebrado no dia 20 de setembro. Desde 2018, já foi realizado em 197 países e teve a adesão de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas, etc.

Nos mutirões o foco será a coleta dos resíduos descartados incorretamente nas ruas, calçadas, terrenos, parques, praças e margens de rios, e que, quando acumulados, podem causar muitos transtornos, incluindo o agravamento das enchentes que costumam afetar a cidade de São Carlos.

Além de mutirões e atividades de educação ambiental nas escolas, a diretoria de Ensino de São Carlos e a Secretaria Municipal de Educação realizarão na semana de 16 a 20 de setembro, mutirões de limpeza nas escolas estaduais, municipais e particulares de São Carlos e nas escolas estaduais de Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado e Corumbataí. Esse ano o Coletivo LimpaSanca ganhará um mascote e o seu nome será escolhido por meio de votação dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, no período de 14 a 19/09.

Já os alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio serão convidados a criar vídeos de até 30 segundos, chamando a galera da cidade para participar do Dia Mundial da Limpeza 2024 e postar em suas redes sociais com a hashtag #LimpaSanca2024, #DiaMundialdaLimpeza #DML #WorldCleanupDay.

O evento de encerramento acontece na sexta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 19h, no Sesc São Carlos, quando todos os envolvidos nas ações do Dia Mundial da Limpeza na cidade de São Carlos irão assistir o documentário “O lixo nosso de cada dia” (Bra, 2019. Cor. Dir.: Fernanda Barban), seguido pela a apresentação dos resultados alcançados e de uma roda de discussão sobre a gestão de resíduos em São Carlos.

Todo cidadão pode participar, sozinho ou em grupo, dos mutirões ou com ações simples, na própria casa, limpando suas calçadas, sarjetas, contribuindo com o descarte adequado de resíduos e a preservação do meio ambiente.

Confira os locais e dias dos mutirões da limpeza:

14/09 – 8h - Praça 500 anos, na rua Roque José Florêncio, nº 500, no Distrito Santa Eudóxia;

14/09 – 9h - Bosque das Cerejeiras /Jardim Cardinali - rua

General Osório esquina Rua Prof. Maria Angélica Marcondes;

14/09 – 9h - Lagoa Serena/ SENAC - Portaria SENAC - Rua Episcopal, 700;

14/09 – 9h - Antenor Garcia - ocupação em Busca de uma Moradia, Rua Bruno Pauka, 100;

15/09 – 9h - Parque Santa Mônica, rua Dr. Paulo Pinheiro Werneck, 750 (esquina com rua Alexandre Fleming);

15/09 – 9h - Margens Córrego Santa Maria do Leme/Kartódromo, rua Franklin Brasiliense, 150;

15/09 – 9h - Parque Zavaglia/Planalto Paraíso/ Santa Júlia - esquina das ruas Noemia Sampaio de Souza com Nossa Sra. Auxiliadora;

15/09 – 8h30 - Parque do Bicão e Córrego do Medeiros - portão principal do Parque do Bicão na Av. Cícero Soares Ribeiro;

15/09 – 9h Jardim Gibertoni - área de convivência do Sesc - Av. Comendador Alfredo Maffei, 700;

17/09 – 15h - Cerrado da UFSCar - DeAEA (Departamento de Apoio a Educação Ambiental);

18/09 – 13h - APP Tijuco Preto - esquina das ruas XV de Novembro com Monteiro Lobato (Colégio Militão);

21/09 – 9h - Parquinho do Jardim Gonzaga, na avenida Maranhão, próximo à Sede do Projeto CEMEAR (nº 35).

Em 2023 foram realizados mutirões simultâneos em 13 pontos da cidade de São Carlos, envolvendo pouco mais de 350 voluntários e coleta de aproximadamente 360 sacos de 200L, uma estimativa de 26,6 toneladas de rejeitos (não recicláveis/inservíveis) e 9,3 toneladas de materiais recicláveis. Além dos resíduos coletados e acondicionados em sacos, houve recolhimento de sofás, colchões, madeiras e galhos estimados em 9 m3 e resíduos de construção civil (RCC) com estimativa de 19 toneladas.

No link https://maps.app.goo.gl/1f87sL6eoNBEYZwh9 acesse o manual organizado pelo Coletivo LimpaSanca.

