Dia dos Pais: vendas devem crescer 10,1% na região

Imagem aérea São Carlos - Crédito: divulgação

Os segmentos varejistas mais sensíveis ao Dia dos Pais devem faturar R$ 736,7 milhões em agosto na região de Araraquara, na qual está a cidade de São Carlos, crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com as projeções da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com divulgação do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio). Se as estimativas forem confirmadas, serão R$ 67,3 milhões a mais em receitas em comparação a agosto de 2023.

Usualmente, três atividades são mais impactadas pela data: eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos; farmácias e perfumarias; e as lojas de vestuário, tecidos e calçados — que devem liderar o crescimento das vendas. O segmento de farmácias e perfumarias, que vem apresentando elevadas taxas de crescimento nos últimos anos, pode seguir com desempenho consistente no mês de agosto, enquanto a atividade de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos oscila entre variações positivas e negativas nos últimos meses. As vendas desse último setor cresceram 5,6% no ano passado — e, por comercializar bens duráveis, o ciclo de recompra é mais demorado e dependente de crédito. Nesse sentido, o desempenho deve ser mais tímido no Dia dos Pais deste ano.

Na visão da FecomercioSP e do Sincomercio São Carlos, por abrir o calendário de datas comemorativas do segundo semestre, o Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para que o comércio varejista possa avaliar e ajustar estratégias. Além disso, a data pode ser considerada um “termômetro” de como serão as vendas no resto do ano. São informações importantes para que o empresário possa planejar melhor as compras, os estoques, o quadro de colaboradores, entre outros pontos relevantes para a operação.

