Dia do Motociclista será marcada por uma motociata em São Carlos

Para comemorar o Dia do Motociclista, vários motoclubes de São Carlos estarão reunidos para enaltecer a data e o ponto alto será a realização de uma motociata que irá percorrer várias vias da cidade.

O evento acontece no sábado, 27, e a meta dos organizadores é procurar conscientizar motociclistas e motoristas no trânsito. Haverá show ao vivo, barracas de lanches e de bebidas.

Segundo os organizadores, às 10h, na praça do Mercado Municipal acontece panfletagem sobre conscientização no trânsito. Às 13h, motocicleta, com saída do Mercadão e chegada no Parque do Bicão. Estarão presente na motociata somente integrantes de motoclubes e sem vínculo político.

A partir das 16h, show com a banda Conexão Amazônica, com um tributo a Legião Urbana. Às 18h, show com a banda Roots. Às, 20h show com Wagner Seixas e Banda Duo Raul (cover Raul Seixas).