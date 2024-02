Deputado federal Paulinho da Força estará em São Carlos nesta sexta-feira (2)

Paulinho da Força - Crédito: reprodução/Câmara dos Deputados

Nesta sexta-feira (02/02), às 11h, o secretário de Governo, Netto Donato, em nome do prefeito Airton Garcia, recebe o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade). O deputado participa da entrega de 5 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, já que 3 veículos foram adquiridos com emenda parlamentar destinada por ele, a pedido do vereador Dé Alvim, no valor de R$ 250.000,00. Os outros dois veículos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura no valor de R$ 165.920,00.

A entrega dos veículos será realizada no estacionamento da UPA Cidade Aracy, localizada na rua Reinaldo Pizzani, nº 357.

