Cursinho Popular em São Carlos: sonho de entrar em uma universidade pública está ao alcance de todos

O Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas (CPCEx/CDCC) ministrado por alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus USP de São Carlos tem alcançado bons índices. Um curso que recentemente passou a ser oferecido nas dependências do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), em São Carlos.

Fundado em 2007 pela Secretaria Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas (SACEx), o cursinho gratuito oferece aulas de biologia, física, humanidades (história, geografia, literatura e atualidades), matemática, química e redação, sendo essencialmente voltado para jovens oriundos de famílias de baixa renda, cursando o ensino médio em escolas de São Carlos e região, mostrando para eles que o sonho de entrar em uma faculdade pública está ao alcance de todos.

O sucesso da iniciativa tem sido enorme, sendo que em 2019 sete alunos foram aprovados para entrar, respectivamente, na USP, Unicep, UTFPR e UFSCar, enquanto que sete jovens licenciados - professores bolsistas e voluntários do curso - conseguiram conquistar postos de trabalho em escolas de São Carlos e Ribeirão Preto.

Sobre essa conquista e sobre o trabalho desenvolvido no Cursinho Popular, ouvimos a opinião do recém-contratado professor Tiago Tolvo.

Clique no link para assistir o depoimento de Tiago: https://www.youtube.com/watch?v=B4Wc35Q4428

