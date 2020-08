Criança são-carlense necessita de cadeira de rodas adaptada e família pede ajuda

Crédito: Divulgação

O pequeno Lorenzo, de apenas 6 anos, é uma simpática criança são-carlense que necessita da ajuda da população são-carlense. A família, carente, faz campanha para que ele consiga uma cadeira de rodas adaptada. Uma vaquinha virtual foi criada para que doações sejam realizadas.

Lorenzo mora com os pais, o frentista Claudemir Nicolau da Silva, 35 anos e a dona de casa Maria Carolina César da Silva, 34 anos. Larissa, 15 anos, é sua irmãzinha.

O pequeno são-carlense nasceu com paralisia cerebral e é portador da Síndrome de Down. Tem os pezinhos tortos, luxação no quadril e escoliose.

Em 2018, o São Carlos Agora promoveu uma campanha solidária e naquela época, Lorenzo ganhou a sua primeira cadeira de rodas. Mas se passaram dois anos e ele cresceu.

“Agora a cadeira de rodas que ele possui tornou-se pequena e não proporciona nenhum tipo de conforto e causa muitas dores”, disse Claudemir, salientando que a nova cadeira, adaptada, tem uma certa urgência. “A gente sabe que estamos em época de pandemia da Covid-19 e todos passam por dificuldades. Mas peço mais esta ajuda”, emendou o pai, alertando ainda que o filho irá necessitar de mais uma cirurgia.

CORRENTE DO BEM

Segundo Claudemir, amigos se mobilizam e prometem ações sociais para angariar recursos. “Vai ser feitas algumas rifas e o que for arrecadado, será revertido para o Lorenzo”, contou.

Diante de tanto empenho para proporcionar qualidade de vida e conforto para o pequeno são-carlense, o São Carlos Agora entra novamente nesta empreitada e inicia uma corrente do bem para que Lorenzo possa ganhar sua nova cadeira.

Os interessados em ajudar devem entrar em contato com a mãe, Maria Carolina pelo WhatsApp 16 997588523. Quem quiser conhecer Lorenzo antes de doar e se encantar com a alegria do pequeno são-carlense, basta ir até a rua Vereador Lídio Migliati, 447, Residencial Eduardo Abdelnur. Vamos ajudar?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também