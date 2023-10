Córrego transborda na região do Cristo; cidade registra queda de árvores

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal divulgou agora há pouco informações sobre alguns córregos que cortam a cidade e costumam transbordar durante chuvas fortes como da tarde desta terça-feira.

O nível do córrego do Gregório subiu, mas está longe de transbordar. O mesmo ocorre no córrego Santa Maria, na região do Parque do Kartódromo. Situação parecida ocorre na região da curva do Joinha.

Na avenida Francisco Pereira Lopes o córrego do mineirinho transbordou e invadiu a avenida, sendo necessária a interdição da via e adjacentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vias estão com certa quantidade de água, mas o fluxo de veículos segue normalmente.

A corporação também registrou uma queda de árvore rua Dom Pedro II, centro e Luís Bertollo, na Vila São José. O prefeitura já foi alertado em relação as duas ocorrências.

