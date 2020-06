Consumidores reclamam de aviso de corte de energia pela CPFL

Crédito: Divulgação

Quem não realizou os pagamentos das contas de energia elétrica nos últimos meses de abril e maio está recebendo em suas contas um aviso de corte, colocado em destaque nos talões de cobrança emitidos pela CPFL.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) proíbe desde o dia 24 de março o corte de energia de quem não conseguiu pagar a conta de luz durante o período da pandemia do coronavírus.

A medida, segundo a ANEEL, preserva o fornecimento de energia aos consumidores mais vulneráveis, garantido a todas as residências e aos serviços considerados essenciais.

Muitos leitores entraram em contato com o SCA pensando se tratar de um golpe, mas não procede.

Caso você tenha recebido o aviso de corte mesmo com as contas pagas, desconsidere a conta ou entre em contato com a empresa pelo telefone 0800 010 10 10 com o código do consumidor que está na sua conta.

CPFL

Em nota, a CPFL explica que segue a determinação da ANEEL, que suspendia o corte de energia até o dia 22 de junho e agora com prorrogação até o dia 31 de julho. Para evitar transtornos aos clientes, a CPFL está comunicando antecipadamente o aviso de inadimplência em um formato de destaque na conta, com tempo hábil para que os clientes possam regularizar seus débitos junto à distribuidora antes do término desse período.

O aviso de inadimplência e comunicado de risco de corte sempre existiu no campo "aviso importante" nas contas de energia. Neste momento, a CPFL optou por um aviso destacado para garantir que o cliente veja a informação e possa se previnir, negociando seus débitos.

A nota diz ainda que a distribuidora está oferecendo diversas formas de pagamento de contas em atraso e facilidades para a regularização dos débitos pelos clientes, ampliando o parcelamento de débitos para 12 vezes no cartão de crédito e boleto, através de seu site e aplicativo. Os clientes podem entrar em contato com Companhia por meio do site www.cpfl.com.br e app CPFL Energia.

Colaborou Alex Gasoni/Fala Matão

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também