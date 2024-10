Consulta pública para priorização da abertura de bases de dados da UFSCar já está disponível

Divulgação -

Com o objetivo de desenvolver e implementar mecanismos que visem a expansão da transparência das ações e facilitem o acesso das comunidades interna e externa aos dados institucionais, a UFSCar vem trabalhando na revisão e atualização do Plano de Dados Abertos (PDA) da Universidade.

O PDA é o instrumento que operacionaliza a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Trata-se do documento que consolida o planejamento das ações que visam à abertura, fomento ao uso e reuso, além de sustentação de dados abertos nas organizações públicas. Cada órgão e entidade federal possui a obrigação de elaborar um PDA com vigência de dois anos, a contar da publicação do documento.

O principal objetivo do PDA é assegurar o acesso a um conjunto de dados institucionais de forma manipulável, ou seja, possibilitando que as informações sejam filtradas e combinadas de acordo com a necessidade do usuário, o que pode resultar em novos conhecimentos sobre as ações institucionais.

As comunidades interna (estudantes, docentes, servidores técnico-administrativos, estagiários e terceirizados) e externa estão sendo convidadas a votar nas bases de dados que compõem o novo PDA da instituição, que terá vigência de dois anos (2024-2026). As bases de dados mais votadas serão priorizadas no momento da abertura dos dados, que ocorrerá no Portal de Dados Abertos da UFSCar (https://dados.ufscar.br/). No momento, já existem nove conjuntos de dados disponibilizados no Portal, seguindo o que estava previsto no PDA anterior (2021-2023).

A consulta pública está disponível na Plataforma Participa + Brasil, do Governo Federal, e pode ser acessada por meio do link a seguir (https://www.gov.br/participamaisbrasil/priorizacao-de-abertura-de-bases-de-dados-atualizacao-pda-2024-2026). O prazo para votação vai de 21/10/2024 a 18/11/2024. Sua participação é muito importante!

