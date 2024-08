Confira o cronograma de obras na Washington Luís sob concessão da Econoroeste nos próximos dias

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 19/08 a 25/08/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

CRONOGRAMA DE OBRAS DE 19 A 25/08

SERVIÇOS GERAIS

Sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 227 (diurna, dois sentidos)

Araraquara KM 274 (diurna, sentido capital)

Araraquara KM 282 (diurna, dois sentidos)

Matão KM 292 (diurna, dois sentidos)

Taquaritinga KM 329 (diurna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 435 (diurna, sentido interior)

Mirassol KM 452 (diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 293 (diurna, nos dois sentidos)

Dobrada KM 308 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 342 (diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sertãozinho KM 83 (diurna, dois sentidos)

Jaboticabal KM 120 (diurna, sentido Borborema)

Jaboticabal KM 122 (diurna, dois sentidos)

BorboremaKM 212 (diurna, dois sentidos)

PAVIMENTO

• Segunda-feira, 19/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturno, sentido capital)

São Carlos KM 240 a 242 (diurno, nos dois sentidos)

Araraquara KM 259 (diurno, sentido interior)

Matão KM 302 a 309 (diurno, sentido interior)

Taquaritinga KM 334 (diurno, sentido interior)

São José do Rio Preto KM 440 (noturno, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal KM 343 (diurno, dois sentidos)

Taquaral KM 365 (diurno, sentido capital)

Bebedouro KM 377 (diurno, sentido interior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Barrinha KM 102 (diurno, sentido Borborema)

Jaboticabal KM 119 a 123 (diurno, sentido Sertãozinho)

Jaboticabal KM 122 a 124 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 162 (diurno, dois sentidos)

Itápolis KM 172 a 195 (diurno, nos dois sentidos)

Borborema KM 208 a 212 (diurno, nos dois sentidos)

• Terça-feira 20/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sentido capital)

Ibaté KM 251 (diurna, sentido interior)

Araraquara KM 258 a 288 (diurna, sentido interior)

Matão KM 306 (diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 336 (diurna, sentido interior)

São José do Rio Preto KM 439 a 441 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 293 a 296 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 337 a 339 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 347 a 359 (diurna, sentido interior)

Taiúva KM 343 a 350 (diurna, dois sentidos)

Taquaral KM 364 a 366 (diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Jaboticabal KM 102 a 105 (diurno, sentido Borborema)

Jaboticabal KM 106 (diurno, sentido Sertãozinho)

Jaboticabal KM 119 a 124 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 129 a 132 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 149 a 151 (diurno, nos dois sentidos)

Taquaritinga KM 131 a 134 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 141 a 158 (diurno, nos dois sentidos)

• Quarta-feira 21/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 241 a 244 (diurna, sentido interior)

Ibaté KM 243 (diurna, sentido interior)

Matão KM 308 (diurna, sentido interior)

Matão KM 333 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 435 a 440 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Dobrada KM 312 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 342 a 345 (diurna, dois sentidos)

Bebedouro KM 378 a 381 (diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sertãozinho KM 87 (diurno, sentido Sertãozinho)

Sertãozinho KM 92 a 95 (diurno, sentido Borborema)

Barrinha KM 99 (diurno, sentido Borborema)

Jaboticabal KM 122 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 129 a 136 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 149 a 151 (diurno, nos dois sentidos)

• Quinta-feira 22/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 234 a 236 (diurna, sentido capital)

São Carlos KM 241 a 244 (diurna, sentido interior)

Ibaté KM 251 (diurna, sentido interior)

Araraquara KM 258 a 288 (diurna, sentido interior)

Araraquara KM 257 a 259 (diurna, sentido capital)

Matão KM 310 (diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 331 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 435 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 293 a 303 (diurna, sentido capital)

Santa Ernestina KM 312 (diurna, sentido interior)

Jaboticabal KM 343 a 350 (diurna, dois sentidos)

Taquaral KM 363 a 366 (diurna, sentido interior)

Bebedouro KM 376 a 378 (diurna, sentido interior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 132 a 140 (diurno, dois sentidos)

• Sexta-feira 23/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 227 a 238 (diurna, sentido capital)

Araraquara KM 264 a 276 (diurna, sentido capital)

Araraquara KM 289 a 291 (diurna, sentido capital)

Taquaritinga KM 327 (diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 334 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 434 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 293 a 296 (diurna, sentido capital)

Dobrada KM 302 a 312 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 337 a 350 (diurna, dois sentidos)

Taiúva KM 347 a 350 (diurna, sentido interior)

Pitangueiras KM 367 a 370 (diurna, sentido interior)

Bebedouro KM 377 a 380 (diurna, sentido interior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 133 a 141 (diurno, sentido Borborema)

Itápolis KM 170 a 172 (diurno, nos dois sentidos)

• Sábado 24/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 276 a 279 (diurna, sentido capital)

Araraquara KM 285 a 292 (diurna, sentido capital)

Matão KM 292 a 321 (diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal KM 332 a 354 (diurna, sentido capital)

Taquaral KM 363 a 366 (diurna, sentido capital)

Bebedouro KM 378 a 381 (diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sertãozinho KM 87 a 107 (diurno, nos dois sentidos)

• Domingo 25/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 240 (diurna, sentido capital)

Taquaritinga KM 326 a 339 (diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 302 a 304 (diurna, sentido capital)

Dobrada KM 312 (diurna, sentido interior)

Jaboticabal KM 332 a 335 (diurna, sentido capital)

Jaboticabal KM 348 a 350 (diurna, dois sentidos)

Taquaral KM 363 a 366 (diurna, nos dois sentidos)

Bebedouro KM 376 a 378 (diurna, sentido interior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Barrinha KM 99 (diurno, sentido Borborema)

Sertãozinho KM 92 a 95 (diurno, sentido Sertãozinho)

Itápolis KM 195 a 197 (diurno, nos dois sentidos)

Leia Também