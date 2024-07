Confira o cronograma de obras na Washington Luís sob concessão da Econoroeste nos próximos dias

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 29/07 a 04/08/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

*O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da EcoNoroeste @_econoreste.

Serviços de manutenção de rodovia

Segunda-feira, 29/07

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara - KM 285 (obra diurna, sentido capital)

Taquaritinga – KM 329 ao 378 (obra diurna, sentido capital

Santa Adélia – KM 352 ao 378 (obra diurna, sentido interior)

São José do Rio Preto – KM 448 (obra noturna, sentido interior)

São José do Rio Preto – KM 449 (obra noturna, sentido capital)

Terça-feira 30/07

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara - KM 287 (obra diurna, sentido capital, alça de acesso)

Taquaritinga – KM 329 ao 330 (obra diurna, sentido capital)

Santa Adélia – KM 352 ao 353 (obra diurna, sentido interior)

Catanduva – KM 381 (obra diurna, sentido interior)

São José do Rio Preto – KM 449 ao 450 (obra noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal – KM 377 (obra diurna, sentido capital)

Quarta-feira, 31/07

SP 310 - Rod. Washington Luís

Matão - KM 300 (obra diurna, sentido interior)

Taquaritinga – KM 327 (obra diurna, sentido capital)

Fernando Prestes – KM 347 (obra diurna, sentido capital)

Santa Adélia – KM 353 (obra diurna, sentido interior)

Santa Adélia – KM 352 ao 378 (obra diurna, sentido capital)

Catanduva – KM 387 (obra diurna, sentido capital)

Uchoa – KM 408 (obra diurna, sentido capital)

Pindorama – KM 371 ao 375 (obra noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto – KM 440 ao 444 (obra noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto – KM 449 (obra noturna, sentido interior)

Quinta-feira, 01/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Matão - KM 310 (obra diurna, sentido capital)

Matão - KM 313 (obra diurna, sentido capital)

Matão - KM 319 (obra diurna, sentido capital)

Santa Adélia – KM 359 ao 378 (obra diurna, sentido interior)

Santa Adélia – KM 361 (obra diurna, sentido capital)

Santa Adélia – KM 372 (obra diurna, sentido interior)

Santa Adélia – KM 378 (obra diurna, sentido interior)

Catiguá – KM 400 ao 403 (obra noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto– KM 435 (obra noturna, sentido capital)

São José do Rio Preto – KM 445 (obra noturna, sentido interior)

Sexta-feira, 02/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Matão - KM 317 (obra diurna, sentido capital)

Taquaritinga – KM 328 (obra diurna, sentido capital)

Santa Adélia – KM 359 ao 378 (obra diurna, sentido interior)

Santa Adélia – KM 373 (obra diurna, sentido interior)

Santa Adélia – KM 378 (obra diurna, sentido interior)

Catiguá – KM 400 ao 421 ( obra diurna, sentido capital)

Catiguá – KM 400 ao 403 (obra noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto– KM 435 (obra noturna, sentido capital)

São José do Rio Preto – KM 445 (obra noturna, sentido interior)

Sábado, 03/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São José do Rio Preto – KM 434 ao 437 (obra diurna, sentido interior)

Domingo, 04/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São José do Rio Preto – KM 437 ao 440 (obra diurna, sentido interior)

