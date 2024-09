Conferência em São Carlos debate a formação de professores e o futuro da universidade

Conferência debate políticas e pesquisas sobre formação docente - Crédito: Freepik

No próximo dia 24 de setembro, o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a quarta conferência do ciclo "Universidade para o futuro". O evento é aberto a todo o público e abordará a temática "O futuro da universidade: políticas e pesquisas na formação de professores". A atividade é gratuita e tem início às 14h30, no auditório do edifício Sérgio Mascarenhas, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. O evento também será transmitido pelo canal da UFSCar no YouTube (youtube.com/@UFSCarOficial).

O tema será apresentado por Maria da Graça Nicoletti Mizukami, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora aposentada do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, e por Patrícia Albieri Almeida, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. A curadoria desta quarta edição do ciclo é das professoras Rosa Maria Moraes Anunciato, do Departamento de Teoria e Práticas Pedagógicas (DTPP), e Aline Reali, docente sênior do DTPP e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar.

De acordo com Anunciato, a importância da temática do evento está relacionada com a responsabilidade da universidade, especialmente de uma instituição pública, com a formação de professores para os diversos níveis da educação brasileira. "Esta é uma tarefa estratégica para a construção de uma sociedade democrática e justa. Além disso, a UFSCar é uma referência na pesquisa em formação de professores", destaca a curadora.

Aline Reali aponta que a discussão sobre as relações entre a pesquisa realizada nas universidades sobre a docência, sobre aprender a ensinar, atuar profissionalmente como um professor e as políticas públicas de formação de professores mostra-se fundamental numa sociedade complexa. "Isso possibilita a compreensão de processos de aprendizagem da docência, do papel das variáveis de contexto, dos limites e potencialidades de diferentes modelos de formação docente, entre outros aspectos. Favorece o delineamento de programas formativos que respondam às necessidades educacionais contemporâneas e dos próprios professores", reflete Reali. "Para a universidade, as análises sobre a elaboração de políticas educacionais dirigidas para a formação de professores, sua implementação e desdobramentos compõem um campo para investigações em que, ao buscar responder aos desafios estabelecidos, amplia a sua inserção na sociedade a partir do incremento de seu acervo de conhecimentos científicos, que podem ser incorporados em suas ações dirigidas para a formação docente", complementa.

Universidade para o futuro

O ciclo teve início no ano passado e a iniciativa pretende refletir sobre como a universidade - no Brasil e no mundo - precisa se repensar a partir das várias crises que a sociedade enfrenta, como política, sanitária, de desinformação, além da emergência climática. Para Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, diretor do IEAE e professor do Departamento de Física (DF) da UFSCar, "a universidade é uma instituição que não mudou muito nos últimos séculos, e é preciso que se olhe de um novo ponto de vista, para que também a sociedade a veja de forma diferente, para que perceba sua relevância, busque o espaço acadêmico para compartilhar e buscar soluções para os seus problemas, confie no potencial do conhecimento especializado, dentre outras interações possíveis", expõe.

