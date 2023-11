SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira (20), 20 de novembro, Feriado do Dia da Consciência Negra, o comércio de São Carlos e Ibaté estará fechado. As lojas voltam a abrir normalmente amanhã. Já na próxima sexta-feira (24), dia de Black Friday, as lojas terão horário estendido, até às 22h.

O Sincomercio e o Sincomerciários estão em fase final de negociação para definir o horário especial para vendas de Natal, em dezembro de 2023, e para o calendário de 2024, que em breve será divulgado.

