Colunista do São Carlos Agora será homenageado durante entrega do Prêmio de Ciência e Tecnologia

O jornalista português Rui Sintra, colunista do São Carlos Agora, será homenageado durante a entrega do Prêmio Ciência e Tecnologia São Carlos 2024, cuja cerimônia de premiação ocorrerá nesta sexta-feira, 29, às 14h, no Auditório do Paço Municipal localizado na rua Episcopal, 1575 – Centro.

A homenagem, aprovada pela Comissão de Avaliação do Prêmio Ciência e Tecnologia São Carlos 2024, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, liderada pelo professor José Galizia Tundisi, decidiu homenagear nosso colega pela divulgação científica realizada por ele junto à comunidade são-carlense, tendo em vistas uma melhor compreensão dos cidadãos em relação aos trabalhos e desenvolvimentos científicos realizados em São Carlos.

Indagado sobre esta homenagem, Sintra manifestou sua satisfação por receber esta honraria, dedicando-a, contudo, a todos os jornalistas que, como ele, se têm esforçado por fazer chegar à casa de cada um dos cidadãos são-carlenses as informações mais importantes sobre os desenvolvimentos científicos e tecnológicos criados na cidade e que, ao longo dos anos, têm tentado resolver os mais importantes problemas de nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à saúde pública.

Além disso, os quinze anos que já decorreram sobre a sua atuação no jornalismo científico em São Carlos foram marcados igualmente por destacar os cientistas de todas as idades que, ao longo desse tempo, se dedicaram a difundir a ciência na sociedade, principalmente nas escolas, criando assim um maior conhecimento de muitas áreas científicas.

Em conversa com o SCA, Sintra fez questão de agradecer a homenagem que irá receber ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Marquinhos Amaral, ao prefeito municipal de São Carlos, Airton Garcia, ao Secretário Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, Prof. Dr. José Galizia Tundisi, e aos membros da Comissão do “Prêmio de Ciência e Tecnologia São Carlos 2004”.

Formado em Ciências Históricas (1977), Rui Sintra é igualmente formado em Jornalismo - CENJOR - Centro Protocolar de Formação de Jornalistas de Portugal (1984); Jornalista Profissional da República Portuguesa (1985/atual); Jornalista Profissional - União Europeia (1993/atual); Produtor e Realizador em trabalhos audiovisuais (2001/atual); Jornalista Profissional - Mtb 66181 – Brasil – (2007); Bolsista Técnico do CNPq (2008/2009); Jornalista e Assessor de Comunicação no Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos (2009/2023); Mestre de Cerimônias e membro credenciado no Comitê Nacional do Cerimonial Público (CNCP) (2009/atual); Desempenhou ao longo da sua atividade profissional funções de Jornalista, Jornalista Freelance, Radialista, Editor, Editor-Chefe, Diretor de Comunicação e Assessor de Imprensa em órgãos públicos e privados em Portugal (1985/2003). Atualmente, desempenha as funções de jornalista nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, assessor de comunicação, coordenador de protocolo e apoio a eventos do IFSC - Instituto de Física de São Carlos (USP) e jornalista científico colaborador para o Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica – Cepof (2010/atual). É Jornalista correspondente para a Europa pelo GNS - Press Association, para o European Chamber of Journalists e European News Agency Association (2003/atual). articulista no portal São Carlos Agora” (2015/atual).

