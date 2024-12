Colóquio debate extremos climáticos na Embrapa

O pesquisador Silvio Crestana: "Tudo indica que teremos uma manhã especial e uma oportunidade única de avaliarmos problemas e soluções da agricultura e da pesquisa agrícola, em especial sob o impacto das mudanças climáticas" - Crédito: divulgação

Como parte das comemorações do 40º aniversário da Embrapa Instrumentação, será realizado nesta sexta-feira, 6 de dezembro, o Colóquio “O papel da ciência e das instituições de pesquisa na adaptação da agricultura às emergências climáticas. O objetivo é debater as possíveis soluções que a ciência pode apontar para combater os efeitos causados pelos extremos climáticos.

O evento contará três expoentes da pesquisa e gestão públicas que participarão de uma mesa redonda que terá início às 9:00h, no auditório Sérgio Mascarenhas, Embrapa Instrumentação. De acordo com o pesquisador Silvio Crestana, os temas a serem abordados estão colocados no topo das prioridades da agricultura e pesquisa atuais.

Dois dos debatedores, os professores Durval Dourado Neto e Luiz Gustavo Nussio são os últimos diretores da Esalq. O professor Durval tem experiência única no assunto estresse hídrico (irrigação) e fisiologia vegetal, incluindo estresse térmico. O professor Nussio retornou recentemente da China, trabalhando durante dois anos no convênio Esalq-Universidade de Agricultura da China. “Sem risco de errar, é hoje o brasileiro mais bem informado e preparado sobre o status da agricultura e pesquisa na China”, destaca Crestana.

Outro convidado para o evento, o professor Evaldo Ferreira Vilela, é ex-reitor da UFV, ex-presidente da FAPEMIG e último presidente do CNPq (LANAF, criado na sua gestão). A questão do financiamento da pesquisa pública tem sido a principal vertente de sua carreira em gestão. Como pesquisador se destacou na área de controle biológico (semioquimicos) e mais recentemente em bioinsumos.

Após as falas dos 3 participantes haverá um debate entre eles e, em seguida, por cerca de um hora, uma sessão de perguntas e debates com os presentes no auditório da Embrapa. “Tudo indica que teremos uma manhã especial e uma oportunidade única de avaliarmos problemas e soluções da agricultura e da pesquisa agrícola, em especial sob o impacto das mudanças climáticas, desfrutando da visão de três dos mais brilhantes e experientes líderes atuantes no campo das Ciências Agrárias. Mais importante ainda, nos motivar aos próximos desafios e prioridades ao alcance das competências de nossa Embrapa Instrumentação, na comemoração de seus 40 anos de existência”, ressalta Crestana.

