Cine Solidário na USP: assista a curta-metragens de ficção científica e ajude a Campanha USP do Agasalho

Na próxima sexta-feira, 29 de novembro, às 19 horas, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, será palco da primeira edição do Cine Solidário. O evento, que apresentará curta-metragens de ficção científica, é organizado pelos grupos de extensão Programa de Educação Tutorial (PET Computação), vinculado ao ICMC, e Campanha USP do Agasalho, ligado ao ICMC e à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para apoiar entidades assistenciais e uma ONG da cidade.

O PET Computação já oferece semanalmente noites de cinema, com temas variados, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, por meio do projeto ‘Pet Cult’. Já o Cine Solidário é uma edição especial da iniciativa, pensada pelo grupo em sintonia com a Campanha USP do Agasalho.

Aberto ao público do município e região, o evento é gratuito e não demanda inscrições prévias. A organização só solicita a colaboração da comunidade com itens para doação, que podem ser desde roupas até alimentos não perecíveis, ração animal ou dinheiro.

As roupas e os alimentos serão distribuídos para as entidades com quem a Campanha USP do Agasalho já mantém parceria. Doações em dinheiro e pacotes de ração serão destinados à ONG ‘Santuário Luz dos Bichos’.

