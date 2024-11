Ciesp promove Balcão de Empregos em parceria com o Senai em São Carlos

Balcão de Empregos vai colocar ex-aluno do Senai em contato com indústrias - Crédito: Divulgação/Senai

O Centro das Indústria do Estado de São Paulo (Ciesp), Regional São Carlos, promoverá, nesta quarta (27) e quinta-feira (28), um Balcão de Empregos, com o objetivo de colocar as indústrias em contato direto com os formandos do Senai. A iniciativa é uma oportunidade para as indústrias recrutarem profissionais oriundos dos cursos de aprendizagem, técnico e superior nas áreas de Automação, Administração, Metalmecânica, Automotiva, Tecnologia da Informação e Eletroeletrônica.

"Os industriais sempre relatam dificuldade no preenchimento de vagas que exigem qualificação, e muitas vezes os formandos têm dificuldade em saber por onde começar a procurar colocação. Então imaginamos uma ação onde indústrias e alunos encontrem este momento de contato direto, para tirar dúvidas sobre as vagas em aberto, o que a empresa fabrica, como o colaborador poderia auxiliar etc", explica Marcos Henrique dos Santos, diretor titular do Ciesp São Carlos.

Segundo ele, a baixa qualificação, ou qualificação em áreas onde já há excesso de oferta são os principais desafios do setor. A indústria enfrenta escassez de mão de obra com formação técnica, em especial ligada às áreas de manufatura. Nesse sentido, o Balcão de Empregos permite que as indústrias cheguem à frente na busca por essa mão de obra escassa e com a qualidade da formação que o Senai proporciona. "É importante lembrar que o Senai é mantido pela contribuição direta das indústrias, e não recebe nenhum apoio governamental. A origem do dinheiro é 100% do setor industrial", ressalta Santos.

Para o diretor do Senai São Carlos, Marcio Viera Marinho, a parceria com o Ciesp é fundamental. "Ações como essa fortalecem o vínculo entre os associados e o Senai, que é a escola da indústria", comenta.

Esta é a primeira vez que as duas entidades se unem para um evento nesse formato, mas o Senai já tem tradição histórica no atendimento às indústrias. "O Senai atende a indústria brasileira há mais de oito décadas, propondo soluções educacionais e tecnológicas para melhorar a produtividade e a competitividade. Isso acontece por meio da formação profissional nos níveis de qualificação, técnico e superior, prestação de serviços especializados e assessorias e, mais recentemente, pelo empreendedorismo industrial", destaca Marinho.

O evento ocorre nesta quarta e quinta-feira (27 e 28), das 10h às 14h e das 18h às 20h. Para mais informações, basta entrar em contato com o Ciesp pelo telefone (16) 3368-1037 ou WhatsApp (16) 99783-3365.

