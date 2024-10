Chuvinha mansa atravessa a madrugada

Chuva -

A chuva que começou ainda no começo da noite de ontem atravessou a madrugada deste domingo (20). Choveu como há muito tempo não se via, trazendo alívio ao calor e ao tempo seco que castigava o são-carlense e ajudada a a propagar as queimadas. A chuva e a queda na temperatura foram provocados por um sistema de baixa pressão que atua sobre o estado causando instabilidade no tempo. A temperatura máxima não deve passar dos 26°C neste domingo.

Contudo, a condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo e a nebulosidade fica variável em algumas regiões paulistas, com períodos de abertura de sol. Entretanto, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nos setores norte e leste do estado, onde a nebulosidade continuará acentuada, devido ao posicionamento do sistema de baixa pressão entre o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Terça-feira (22/10)

Nebulosidade variável sobre o estado de São Paulo, com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia. Temperaturas em elevação.

