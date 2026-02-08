(16) 99963-6036
domingo, 08 de fevereiro de 2026
São Carlos

Chuva de 130 milímetros provoca alagamentos e deixa veículos ilhados; veja fotos

08 Fev 2026 - 07h15Por Da redação
Veículo ilhado na região do Kartódromo - Crédito: SCAVeículo ilhado na região do Kartódromo - Crédito: SCA

Uma forte chuva registrada na noite de sábado (7/2) atingiu diversas regiões de São Carlos e provocou alagamentos em pontos considerados críticos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados aproximadamente 130 milímetros de chuva entre 19h30 e 20h50, volume elevado concentrado em pouco mais de uma hora.

Os maiores alagamentos ocorreram nas regiões da Rotatória do Cristo, do Kartódromo e da Rodoviária. Apesar da intensidade da chuva, a área da baixada do Mercado Municipal não apresentou alagamentos significativos. Segundo a Prefeitura, o resultado positivo é atribuído ao funcionamento do Piscinão da Travessa 8, que reteve a água proveniente da Vila Prado, além das obras de drenagem executadas pela administração municipal no bairro Lagoa Serena.

Durante o período de chuva, sete veículos ficaram ilhados: cinco na região do Kartódromo, um na Avenida Trabalhador São-carlense e outro na Rotatória da USP, nas proximidades da Avenida Miguel Petroni. Até o momento, não há registro de vítimas.

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que a Rotatória do Cristo já foi liberada para o tráfego, enquanto a liberação da região do Kartódromo ocorre de forma parcial. Equipes municipais seguem mobilizadas e preparadas para iniciar os trabalhos de limpeza das vias atingidas.

A Prefeitura e a Defesa Civil orientam motoristas e pedestres a redobrarem a atenção, especialmente em períodos de chuva intensa, evitando transitar por áreas historicamente sujeitas a alagamentos. A recomendação é não enfrentar trechos inundados, mesmo que a lâmina d’água pareça baixa, como forma de prevenir acidentes e garantir a segurança da população.

