Casa do Trabalhador de São Carlos emprega 850 pessoas em 2024

A Casa do Trabalhador, órgão que faz parte da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, conseguiu, até o final de novembro, concretizar 850 novos contratos de trabalho formal em São Carlos. Assim, a Pasta gerou 20% dos pouco mais de 4.000 empregos que São Carlos apresentou este ano. A instituição encaminhou 3.284 pessoas para as empresas interessadas em absorver esta mão de obra.

A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danielli Valenti ressalta que os ótimos números de 2021 se devem à retomada das atividades econômicas e dos empregos que foram perdidos durante 2020 no período da pandemia da covid-19. “Temos feito contato constante com as empresas para avaliar as vagas geradas e encaminhamos os candidatos a uma vaga com o perfil adequado. É um trabalho de equipe que tem dado um resultado bastante satisfatório. Os setores da construção civil e o setor de alimentação Têm gerado muitos empregos”, destaca Danieli.

A Pasta mantém o Casa do Trabalhador com políticas públicas voltadas para encaminhar trabalhadores para vagas no mercado de trabalho, qualificação e requalificação dos trabalhadores e também total apoio aos empreendedores, principalmente MEIs, através do Banco do Povo, com financiamentos a juros subsidiados.

São Carlos apresentou 4.062 empregos de saldo positivo no quesito emprego. Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e medem o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e acesso a todos os direitos trabalhistas previstos na CLT, como férias remuneradas, décimo terceiro salário, FGTS e outros.

MAIOS DE 13 MIL EMPREGOS - Nos 45 meses englobados em 2021, 2022 e 2023 e mais os nove primeiros meses de 2024, São Carlos gerou 13.173 novos postos de trabalho formal. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego e medem o emprego formal, ou seja, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas previstos na CLT e na Constituição Federal. O período analisado faz parte do segundo mandato do prefeito Airton Garcia (PP) e do vice-prefeito Edson Ferraz (MDB).

O melhor ano na geração de novas vagas foi 2021, na recuperação da atividade econômica no pós-pandemia de Covid-19. Naquele ano foram gerados 5.285 postos de trabalho. Em 2022 houve um saldo positivo de 3.203 empregos, ainda na onda do pós pandemia e da retomada da atividade econômica. As vagas geradas em 2023 chegaram a 645, o que mostra uma desaceleração no ritmo da criação de novos postos de trabalho.

Porém, apenas entre janeiro e setembro deste ano foram abertos 4.008 novos contratos de trabalho, anunciando o que pode ser uma retomada.

Serviços lidera a geração de empregos, com 6.274 empregos de saldo. Com 4.106 novas vagas abertas, a indústria vem em segundo lugar. O comércio aparece em terceiro com 1.912 postos de trabalho gerados. Juntos estes três segmentos respondem por 12.292 dos empregos gerados no período pesquisado. Os outros dois segmentos (agricultura e construção) criaram 881 oportunidades durante os três anos e nove meses da atual gestão municipal.

O economista da Fecomercio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), Jaime Vasconcellos, explica que toda economia moderna passa por aumento de participação do setor de serviços em algum período. “Isso já ocorreu nos Estados Unidos, com a Europa e nos últimos 30 anos veio o momento dos países emergentes, como o Brasil.” pondera ele. Segundo Vasconcelos, atualmente o valor adicionado dos Serviços representa cerca de dois terços do PIB nacional.

O bom desempenho de São Carlos na empregabilidade, segundo o economista, se dá através da diversificação da atividade econômica, que é dividida em vários setores diferentes. 4“Em São Carlos pode-se dizer que é isso que ocorre, e de forma estrutural. Temos um município de comércio resiliente, de um setor de serviços em expansão, com forte influência do ensino universitário (que sempre traz benefícios socioeconômicos), bem como de segmentos industriais de alta incorporação tecnológica. Isso tudo, considerando a sua relevante posição geográfica, com fluxos ativos de escoamento produtivo e ainda de substancial impacto do agronegócio. Tais características são salvaguardas da cidade, tanto que entre 2012 e 2021 (período que passamos por uma recessão econômica nacional em 2015 e 2016 e pelos fortes impactos da primeira e segunda onda da pandemia em 2020 e 2021) o mercado de trabalho formal de São Carlos avançou 5,7%, o dobro do aumento percentual brasileiro”, conclui ele.

