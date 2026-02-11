Casa do Trabalhador amplia oferta de cursos gratuitos e confirma novas turmas

A Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, em São Carlos, segue ampliando a oferta de cursos gratuitos em parceria com instituições como o SENAI e o programa Qualifica SP. As capacitações contemplam diferentes áreas de formação e têm como objetivo fortalecer a geração de emprego e renda no município. A procura tem sido significativa e novas turmas já estão confirmadas para os próximos meses.

Entre as formações em andamento está o curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque, oferecido pelo SENAI. As aulas começaram em 12 de janeiro e seguem até 16 de abril de 2026, no período da tarde, com 16 alunos matriculados. Uma nova turma está prevista para iniciar em 22 de abril, com término em 22 de julho.

Na área de tecnologia, o curso de Power BI, também ministrado pelo SENAI, vem registrando grande demanda. As turmas são formadas por 16 alunos cada. A primeira teve início em 28 de janeiro e segue até 18 de fevereiro. Outra começou em 29 de janeiro, com atividades até 15 de junho, no período da tarde. Ao todo, estão previstas 10 turmas, reforçando o interesse crescente por qualificação em análise de dados e ferramentas digitais.

Já o curso de Porteiro e Controlador de Acesso com Inclusão Digital – 60+, oferecido pelo Qualifica SP, é voltado especialmente ao público acima de 60 anos. Iniciado em 26 de janeiro, o curso segue até 20 de fevereiro, também no período da tarde. São 20 alunos inscritos, sendo 18 frequentando regularmente as aulas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou que a expansão das parcerias e da oferta de cursos está diretamente ligada à demanda da população. “Nosso objetivo é acompanhar a procura e oferecer formações que realmente façam diferença na vida das pessoas. Conforme surgem novas necessidades, buscamos ampliar as parcerias e trazer cursos que fortaleçam a empregabilidade e a geração de renda em São Carlos”, afirmou.

O secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Roberto Rado, também ressaltou a ampliação das oportunidades. “Estamos expandindo nossa oferta para atender diferentes perfis e áreas do mercado de trabalho. Teremos novas turmas de Empreendedor em Pequenos Negócios, Power BI – Turma IV, Programa Bordado e Tecendo a Arte no Meio Rural, com foco em pontos, bainhas abertas, acabamentos, riscos e confecção de peças, além de Informática Básica I, Hidráulica I e II – Rede de Água exclusiva para mulheres, Nutrição, Soldagem, Primeiros Socorros, Assistente de Recursos Humanos e Cuidados na Melhor Idade, entre outros”, destacou.

A Casa do Trabalhador está localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3376-6561.

