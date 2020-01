Carnês do IPTU 2020 já estão nos Correios para início da distribuição

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Fazenda, entregou no início da semana os 130 mil carnês do Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os Correios. Após a separação dos carnês por região, a distribuição começa a ser realizada pelos carteiros, o que deve acontecer na próxima semana.

O vencimento do IPTU 2020 de São Carlos começa somente em fevereiro para o pagamento à vista ou da primeira parcela. A cidade foi dividida em setores e as datas para pagamentos dependem da região do imóvel.O primeiro vencimento é 12 de fevereiro e o último, dia 21 do mesmo mês.

O IPTU de São Carlos já vem com 10% de desconto para os contribuintes adimplentes, que não tem qualquer tipo de débito com a Prefeitura. Quem paga à vista recebe outros 10%, e os beneficiários do IPTU Verde podem ter até mais 4% de desconto, totalizando 24% desconto.

O secretário de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, ressalta que a reposição aplicada foi de 2,54% de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). “A previsão é arrecadar R$ 106 milhões. Em 2019 foram arrecadados R$ 100 milhões com o IPTU”, confirma o secretário.

Internet – A cota única do IPTU 2020 já está disponível (com os descontos) no site da Prefeitura Municipal de São Carlos, no link https://cidadaoscarlos.giap.com.br/apex/trib/f?p=231:LOGIN:3801852778878. Para ter acesso aos valores o contribuinte precisa informar o número da inscrição imobiliária, que consta no carnê do ano passado.

Qualquer dúvida o contribuinte pode entrar em contato com as unidades do SIM, localizadas no Centro (Rua Major José Inácio esquina com Dona Alexandrina), na Vila Prado (Rua Bernardino de Campos, 636) e no bairro Cidade Aracy (Avenida Regit Arab, 205).

