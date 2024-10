Caminhões representam 31,3% do tráfego total nas rodovias da EcoNoroeste

SIGA O SCA NO

22 Out 2024 - 09h30

22 Out 2024 - 09h30 Por Assessoria

Segundo dados da EcoNoroeste, de janeiro a setembro de 2024, passaram pelos 441 quilômetros de rodovias sob sua concessão uma média de 729 mil caminhões por mês, cerca de 24 mil por dia, o que representa 31,3% do tráfego total. Acidentes envolvendo caminhões representam 24,7% dos registrados pela concessionária. O trecho sob responsabilidade da empresa compreende as estradas Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP-333).

Buscando orientar e levar informações para esses motoristas, a EcoNoroeste realiza, periodicamente, ações de segurança, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (PMRv). A próxima edição do “Acorda, Caminhoneiro” acontecerá nesta quinta-feira (24/10), da meia-noite às 2 horas, na base da corporação de Araraquara, na Rodovia Washington Luís, quilômetro 273, pista sul, sentido interior-capital.

Durante a ação, os caminhoneiros são abordados para receber orientações sobre direção segura e a importância do descanso antes de iniciar uma viagem. A campanha possibilita que os condutores façam uma pausa em sua viagem, muitas vezes longa e cansativa, tomem um café e sigam mais atentos e despertos. Haverá a distribuição de panfletos educativos e kit lanche. Em 2024, já foram realizadas 20 ações direcionadas como essa, que impactaram cerca de 700 caminhoneiros.

