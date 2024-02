SIGA O SCA NO

Crédito: colaborador

Um caminhão-baú ficou entalado na manhã desta sexta-feira (2) embaixo do pontilhão sob a rodovia Washington Luís (SP-310), na região do bairro Santa Maria, causando congestionamento, porém a faixa sentido centro/bairro está liberada.



Apesar da placa alertando a altura de 3,6m, é comum ocorrer esse tipo de incidente no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também