Caminhada Outubro Rosa: Ticket começa ser trocado nesta terça-feira

Qualidade de vida: caminhada vai agitar São Carlos em outubro - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos começa nesta terça-feira, 10, a fazer a troca de produtos de limpeza ou de higiene pessoal por um ticket que no dia da Caminhada, 22 de outubro, poderá ser trocado por uma camiseta do evento.

Os pontos de troca são os seguintes: Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina; no Paço Municipal, na rua Episcopal, nº 1.575, no centro; no Ambulatório Oncológico, na rua Paulino Botelho, nº 865, na Vila Pureza ou na Casa Amarela, localiza na avenida Joaquim Cintra, nº 25, no distrito de Santa Eudóxia.

A saída está programada para às 8h30 do Parque do Kartódromo. O percurso será feito pela avenida Trabalhador São-carlense. Os pontos de troca do ticket pela camiseta começarão a funcionar a partir das 7h30.

Confira a programação completa da 11ª edição da Caminhada Outubro Rosa:

DIA 16/10 – Centro de Atendimento de Infecções Crônicas – CAIC

9h – Serviços de Beleza (INSTITUTO MIX)

10h – Roda de Conversa: Empoderamento Feminino e Auto Estima e solicitação de mamografia e entrega de brindes;

DIA 18/10 – 9h – SAAE - palestra com a médica Rita Barini;

DIA 22/10 – Caminhada Outubro Rosa – Parque do Kartódromo

7h30 – Trocas dos tickets pelas camisetas no Kartódromo somente no dia da Caminhada;

8h30 – Caminhada Rosa

9h – Apresentação do Grupo Kangoo

8h30 às 12h – Serviços diversos no Parque do Kartódromo – corte de cabelo, pedido de mamografia e aferição de pressão;

DIA 28/10 – 20h - Ítalo-Brasileiro - Baile Outubro Rosa com a Banda Doce Veneno. Para entrar no baile é necessário doar produto de higiene pessoal ou de limpeza;

A Campanha Outubro Rosa 2023 tem como objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

A mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres para diagnóstico de câncer de mama é recomendada na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos. O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.

O Ambulatório Oncológico está localizado na rua Paulino Botelho, 865, na Vila Pureza. Os telefones para contato são 3368-4833 ou 3419-3460. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

