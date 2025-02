Cadastro Único do Centro passa a funcionar em novo endereço

Cadastro Único - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania comunica que a partir do dia 6 de março, a Seção de Gestão de Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único (Unidade do CadÚnico central) , localizado na rua Conde do Pinhal, nº 1.409, passará a funcionar na mesma rua, porém no número 2.190, no centro.

Também a partir do dia 6 de março os atendimentos serão ampliados para os 7 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), facilitando o acesso das famílias. O Cadastro Único é o instrumento do Governo Federal para a seleção de beneficiários e a integração de programas sociais, para seleção e inclusão nos programas de transferências de rendas, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Em São Carlos 24.201 famílias estão inscritas no CadÚnico, 9.619 famílias são beneficiárias do Bolsa Família, 3.429 famílias recebem auxílio gás, 698 recebem o cartão alimentação e 4.117 pessoas recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Confira os endereços de todas as unidades do CadÚnico:

- Unidade central - R. Conde do Pinhal, nº 2.190, centro;

- CRAS Aracy - R. José Antonio Migliato, nº 724, telefone 3375-8685;

- CRAS Jockey Clube - R. Rio Paraguai, nº 295 - Jockey Club, telefone 3361-8241;

- CRAS Pacaembu - R. Paraná, nº 720 - Jd. Cruzeiro do Sul, telefone 3375-7505;

- CRAS Santa Felícia - R. José Quatrochi, nº 140 – Arnon de Mello, telefone 3374-3937;

- CRAS Santa Eudóxia - R. Vergílio Vedovelli, nº 400, telefone 3379-1441;

- CRAS São Carlos VIII - R. Luiz Luchesi Filho, 01, São Carlos VIII – telefone 3361-9396;

- CRAS Itatiaia - Rua Detino Pereira dos Santos, nº 68, Residencial Itatiaia, telefone 99963-5302.

