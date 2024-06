Bombeiro de São Carlos parte para missão no Rio Grande do Sul

O militar terá a missão de realizar buscas para localizar pessoas desaparecidas - Crédito: Divulgação

O subtenente PM Ricardo Alexandre Rombotis, lotado na Estação de Bombeiros da Vila São Gabriel, embarcou com destino a Operação Humanitária Rio Grande do Sul.

Os critérios usados pelo comando do 9° Grupamento de Bombeiros de São Carlos para sua escolha foram sua capacidade de liderança, o seu vasto conhecimento técnico em salvamento em altura, salvamento terrestre e Urban Search and Rescue e grande experiência profissional.

O militar terá a missão de realizar buscas para localizar pessoas desaparecidas em decorrência da catástrofe que atingiu aquele Estado bem como resgatar pessoas em situação de risco caso ocorram outras enchentes.

Em março de 2020, Rombotis atuou nas buscas de desaparecidos no soterramento do Morro do Macaco Molhado, no Guarujá e, em fevereiro de 2023, chegou a ser acionado para atuar as buscas de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia, mas não chegou a ir.

