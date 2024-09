Bolo e missas encerram as festividades de São Miguel

Neste domingo, 29 de setembro, é celebrado o dia do Arcanjo São Miguel. Em São Carlos, a paróquia dedicada a São Miguel fica localizada no Jardim Tangará.

Para comemorar a festa, terão vários horários de missas: 06h, 08h, 10h, 12h, 15h e as 18h com solene missa e procissão.

As 7h da manhã, a benção do bolo que será distribuído ao longo do dia em frente a Igreja matriz São Miguel que fica na Rua Antonio Gigliote n 285. O bolo custa apenas R$8,00.

Padre Éverson do Prado pároco da Paróquia convida a todos os devotos a passarem pela igreja neste domingo.

Informações podem ser obtidas no Whatsapp da paróquia (16) 34152589.