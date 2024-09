Bira protocola requerimento pedindo para CPFL punir empresas de telefonia por fios pendurados

SIGA O SCA NO

Fios e cabos soltos se tornaram um problema - Crédito: divulgação

Nesta terça-feira (24) o vereador Bira (Podemos) declarou que protocolou na Câmara Municipal requerimento solicitando que a CPFL tome providências urgentes quanto a identificação e punição das empresas de telefonia que possuem fios pendurados pelas ruas e calçadas de São Carlos.

No requerimento o vereador afirma que visualizou diversos pontos da cidade com fios pendurados, alguns encostados nas calçadas, trazendo riscos para pedestres e veículos.

"CPFL tem que monitorar esses locais que têm fios caídos, que as operadoras de telefonia não têm dado manutenção. Peço que a CPFL notifique com urgência as operadoras", frisou na tribuna da Câmara.

Ademais, no requerimento, o parlamentar questiona a CPFL qual providência tomará com as companhias de telefonia para retirada dos fios, visto que a mesma é a única capaz de identificar a empresa que é detentora dos fios pendurados.

Nota CPFL

A CPFL Paulista esclarece que, conforme normas técnicas e regulamentares estabelecidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a responsabilidade pela manutenção de toda a infraestrutura de telecomunicação existente em São Carlos, incluindo cabos, é exclusiva das empresas de telecomunicações ocupantes, que devem manter os cabos dentro dos padrões.

Cabe de outro lado, à distribuidora, o dever de zelar para que as ocupantes cumpram os requisitos técnicos para o compartilhamento, estabelecendo a distribuidora a necessidade de notificar os compartilhantes que, por algum motivo, não estejam aderentes às normas técnicas e de segurança. Em São Carlos, foram emitidas, em 2023, mais de 2,4 mil notificações. O número é 428% superior a quantidade de notificações de 2022.

Outra ação permanente realizada pela concessionária é a remoção de cabos de telecomunicações inutilizados no município de São Carlos. O intuito é garantir a segurança das pessoas e alertar para os riscos de acidentes que os fios de telecomunicação, quando estão caídos ou pendurados nos postes, podem gerar. Esse tipo de orientação faz parte da campanha Guardião da Vida, mantida regularmente pela distribuidora. Em 2023, foram mais de 5,3 toneladas de cabos removidos na cidade. De janeiro a setembro de 2024, o volume foi de 1,47 tonelada.

A CPFL Paulista orienta a população para que, sempre que for identificado algum cabo rompido ou caído no chão, entre em contato com o serviço emergencial pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita). Quando a concessionária toma ciência de irregularidades na rede de telecomunicações que trazem risco à população e à rede elétrica, faz a correção em caráter emergencial, eliminando prontamente o risco.

