Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Paróquia São Domingos Sávio - Crédito: Divulgação

A Paróquia São Domingos Sávio promove neste sábado, dia 14 de dezembro, o tradicional Bingão Especial de Natal, com início às 19h.

As cartelas estão sendo vendidas por R$ 15,00, e os participantes concorrerão a prêmios incríveis: duas cartelas com o valor de R$ 500,00 cada e uma terceira com um kit especial contendo um leitão, um fardo de refrigerante e um fardo de cerveja.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 3416-3674.

Leia Também