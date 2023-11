Bem-estar animal está associado a ganhos de produtividade, diz Embrapa São Carlos

Área de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na Embrapa Pecuária Sudeste - Crédito: Ana Maio/SFA-SP

A intensificação de atividades agropecuárias pode estar associada a boas práticas, como o bem-estar animal, e garantir ganhos de produtividade aos produtores. Pesquisas nessa linha desenvolvidas pela Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, foram apresentadas na quinta-feira ao superintendente de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, Guilherme Campos. Ele esteve no centro de pesquisa na fazenda Canchim e também na Embrapa Instrumentação, localizada na mesma cidade, para conhecer o trabalho dos pesquisadores.

A pedido do ministro Carlos Fávaro, Guilherme está visitando todas as estruturas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Estado. A ideia é aproximar a gestão do Mapa das equipes que atuam na linha de frente, seja na pesquisa, na fiscalização, no fomento ou nos setores administrativos.

Na Embrapa Pecuária Sudeste, o superintendente foi recebido pelo chefe geral Alexandre Berndt, que mostrou a estrutura da fazenda e falou do intenso trabalho de recuperação que vem sendo realizado desde setembro de 2021, quando um incêndio de grandes proporções atingiu a unidade.

Em seguida, acompanhado pelos pesquisadores Alexandre Rossetto Garcia, Patrícia Anchão, Patrícia Menezes, Teresa Alves e Sandra Aparecida Santos, ele conheceu de perto os resultados de pesquisas relacionados ao sistema ILPF – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. “O animal criado na sombra tem considerável redução no consumo de água porque vive numa condição de conforto térmico mais adequada. O bem-estar animal é uma tendência irreversível”, disse o superintendente.

A tecnologia que agrega na mesma área a lavoura, o gado de corte ou de leite e as árvores ainda favorece o aumento da taxa de lotação, o sequestro de carbono, a diversificação da renda e a recuperação do solo, entre outras vantagens. “A produtividade é maior. Ou seja, o produtor que investir em ILPF vai ganhar mais”, disse após a visita. Guilherme teve a oportunidade de conhecer as florestas plantadas de eucalipto – há 12 anos – e um experimento com árvores nativas.

No sistema integrado com gado de leite, os pesquisadores mostraram a ordenha voluntária mecanizada, uma espécie de robô que faz a coleta de leite no centro de pesquisa. A automação facilita a gestão da propriedade por reduzir a necessidade de mão de obra e padronizar o processo. As vacas são atraídas à ordenha pela oferta de alimento e pelo alívio da pressão no úbere. O sistema fica disponível 24 horas.

Por fim, Guilherme conheceu a vitrine de forrageiras e novos cultivares de gramas lançados recentemente pelo centro de pesquisa e devidamente registrados no Mapa. São produtos que exigem menos manutenção, ideais para plantio em margens de rodovias, ferrovias e aeroportos.

Embrapa instrumentação

Na Embrapa Instrumentação, o superintendente foi recebido pelo chefe geral José Manoel Marconcini e sua equipe de gestores, além dos pesquisadores Luiz Alberto Colnago e Paulo Cruvinel. Ele conheceu os laboratórios nacionais multiusuários de nanotecnologia e de agrofotônica.

Chamaram a atenção de Guilherme as pesquisas que permitem automatizar processos de avaliação de produtos. Esse mecanismo elimina eventual subjetividade na análise, acelera o trabalho e padroniza a avaliação, o que poderia incrementar o trabalho de fiscalização do Mapa.

A equipe também apresentou pesquisas na área de detecção precoce de doenças em vegetais; o uso de nanofios de polímeros para possível aplicação em curativos, máscaras ou outros fins; a criação de novos materiais, como adubos; embalagens comestíveis que podem interessar à indústria alimentícia; além da nanoemulsão de cera de carnaúba que, pulverizada em frutas, aumenta a vida de prateleira.

O superintendente esteve acompanhado por Danilo Kamimura, agrônomo e chefe da Divisão de Defesa Agropecuária da Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo (SFA-SP).

