Banco do Povo oferece linhas de crédito para empreendedores para o Natal

Crédito: Divulgação

O Banco do Povo vai ampliar o acesso a linhas de crédito voltadas para microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores autônomos da cidade. A ideia é incrementar o setor no período de fim de ano, com as vendas de natal. O programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico local, facilitando o acesso a recursos financeiros com condições diferenciadas e juros baixos.

"O objetivo é apoiar o desenvolvimento de pequenos negócios e fortalecer o empreendedorismo local. O crédito acessível é uma ferramenta poderosa para impulsionar novos projetos e expandir empreendimentos já existentes, especialmente nesta época", explica Rosângela Rodrigues, diretora de Empreendedorismo e do Banco do Povo de São Carlos.

O Banco do Povo oferece uma variedade de linhas de crédito, que atendem tanto empreendedores pessoa jurídica, quanto pessoa física que estão começando e aqueles que desejam expandir seus negócios. Os valores disponibilizados variam de R$ 200 a R$ 21 mil, com prazos flexíveis e taxas de juros a partir de 0,35% ao mês, uma das menores do mercado.

“O programa é aberto à Pessoa Jurídica (MEis, ME, Eirelle, Ltda, EPP), produtores rurais e até mesmo autônomos que desejam formalizar suas atividades. É necessário que a empresa seja registrada no município de São Carlos e distritos”, destaca a secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Danielli Favoretto Valenti. Além de linhas de crédito para capital de giro, o Banco do Povo também oferece opções para a compra de equipamentos, reformas, ampliação de negócios e até projetos de inovação.

Para solicitar o crédito, os interessados devem comparecer ao Banco do Povo, onde passam por uma análise personalizada de acordo com a necessidade e o perfil de cada negócio. Os agentes de crédito oferecem suporte completo, desde a elaboração do projeto até a assinatura do contrato.

Serviço

Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo - DEBP

Horário de Atendimento: das 8h às 17h

Endereço: Avenida São Carlos, 1.839 - Centro

Telefone: 3376 6561 / 3374 - 1750

Ramais: 207 / 208 / 209

E-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br

