Azuaite destaca parklets e espera que outras propostas suas sejam implantadas na cidade

O vereador Azuaite Martins de França comentou o anúncio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que pretende permitir a implantação de parklets/vaga de estar nos espaços urbanos da cidade. A proposta foi apresentada pelo vereador há alguns anos, fato omitido na divulgação feita pelo Executivo.

Azuaite afirmou que a proposta com fotos e argumentação da viabilidade do projeto, permaneceu por anos nas gavetas da administração municipal até que houve um convencimento de que São Carlos estava atrasada nesse aspecto.

Parklet se refere ao uso e extensão do passeio público sobre vias e logradouros por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada por veículos na via pública, para colocação de bancos e mesas para descanso ou em frente a bares e outros locais previamente autorizados pela Prefeitura.

Para Azuaite, a ausência do reconhecimento da autoria da proposta “soa mais como um elogio do que como uma censura a meu nome”. Ele lembrou que quando levou o assunto à Prefeitura, engenheiros e arquitetos da administração nem sabiam do que se tratava.

O parlamentar citou que muitas vezes recebe críticas de pessoas que desconhecem suas iniciativas, especialmente relacionadas à urbanização, zeladoria e defesa dos cidadãos.

Entre as propostas que apresentou na administração atual e na anterior está a numeração lógica de ruas para a cidade (o primeiro quarteirão numerado de 01 a 99, o segundo de 100 a 199 e assim sucessivamente). “Quando alguém vai fazer a aprovação de sua planta, poderia já sair com o número do imóvel naquela rua, isso ajudaria todo mundo, é lei e a Prefeitura não segue”, observou Azuaite.

Ele também propôs isenção de impostos municipais para pessoas acometidas por câncer (projeto aprovado e não sancionado pelo prefeito, mas promulgado pelo presidente da Câmara); Mercado Livre de energia para produção de energia fotovoltaica visando à redução de custo do SAAE, que adotou o modelo que permite economia de R$ 20 milhões (porém a iniciativa da proposta não foi mencionada); sistema cata-treco, aprovado pela Câmara, serviço de recolhimento de materiais descartados na rua (estantes, camas, colchões) que pode ser aproveitado pela Secretaria da Cidadania e Assistência Social (a lei existe e não é implementada na cidade).

Outras propostas: aproveitamento de áreas públicas para produção social de alimentos; fundo municipal de drenagem urbana; plano diretor de drenagem; indicação da conectividade para tecnologia 5G com necessidade de regulamentação de áreas para colocação de antenas; criação da fundação de arte e de um instituto de planejamento urbano nos moldes daquele que existe em Curitiba.

Azuaite destacou que irá encerrar seu mandato no próximo dia 31 de dezembro e espera que “havendo descontinuidade da administração” algumas de suas ideais venham a ser desenvolvidas “para colocar São Carlos no lugar que merece e não ficar na mesmice, no atraso e no abandono em que a cidade se encontra”.

