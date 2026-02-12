(16) 99963-6036
Ausência de universitários provoca queda no movimento do Terminal Rodoviário

Sem uma grande demanda, as agências de viagens vão operar de forma normal, sem a oferta de carros extras; mesmo assim, 3.500 viajantes devem passar pela rodoviária até quarta-feira.

12 Fev 2026 - 17h10Por Da redação
Ônibus: ausência de universitários provoca feriado prolongado sem o movimento normal das datas festivas. - Crédito: SCAÔnibus: ausência de universitários provoca feriado prolongado sem o movimento normal das datas festivas. - Crédito: SCA

O Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins, de São Carlos, não deve ter um movimento muito acima do normal entre esta sexta-feira, 13 de fevereiro, e a próxima quarta-feira, 18 de fevereiro, período em que se comemora o Carnaval 2026. Mesmo assim, a expectativa é de que passem pela rodoviária, entre sexta e quarta-feira, um total de 3.500 viajantes, sendo 1.800 nesta sexta-feira, 1.000 no sábado e cerca de 700 no domingo. Outro detalhe importante é que, embora oficialmente seja considerado ponto facultativo, a terça-feira de Carnaval é considerada “feriado” pelas agências de viagens.

De acordo com o gerente do Terminal Rodoviário, Ubirajara Marques Maurício, o calendário das universidades previu o início das aulas após as festas carnavalescas. “Dessa forma, sem o público universitário, não está havendo o boom de procura por passagens, como ocorre em todos os feriados prolongados, como Dia das Mães, Dia dos Pais, TUSCA, feriado do município, Natal e Réveillon. Assim, segundo as grandes agências de viagens, com a demanda normal não haverá necessidade de se colocar carros extras à disposição para suprir a demanda”, explica ele.

Cidades mais procuradas: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília, São José do Rio Preto, Londrina e Marília.

DICAS IMPORTANTES:

Compra com antecedência: pela grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens de ida e volta com antecedência.
Dependendo do destino, a aquisição pode ser feita pelo site (empresas) ou diretamente com a viação escolhida.

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, até mesmo as crianças, apresentem documento de identificação original e com foto.

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 16 anos de idade, o passageiro pode viajar totalmente desacompanhado. Já as crianças menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações: www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes.

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfiram no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento.

Horário de chegada ao terminal: é importante que o passageiro chegue ao terminal pelo menos uma hora antes do horário marcado na passagem.

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e o reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou no balcão de informação. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

 

