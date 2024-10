Atendimento da UPA da Vila Prado será transferido para as outras unidades devido a reforma

UPA Vila Prado -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a partir desta quinta-feira (10/10), os atendimentos de urgência e emergência serão realizados somente pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Santa Felícia e do Cidade Aracy.

A interrupção do atendimento na UPA da Vila Prado será necessária para a finalização da reforma estrutural pela qual a unidade vem passando. Estão sendo investidos R$ 771 mil neste importante equipamento de saúde que realiza em média 350 atendimentos diários, casos de urgência e emergência com classificação de risco, ou seja, que necessitem de atenção especial e atendimento intermediário entre as demais unidades hospitalares.

Inaugurado em 4 de dezembro de 2010, o prédio da UPA da Vila Prado necessitava de reformas estruturais e modernização para oferecer agilidade no atendimento e maior conforto para a população e os servidores.

Daniele Robles Antoneli, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, explicou que a reforma teve início pela parte estrutural, com reforma do teto e a parte externa da UPA. “Agora entra em outra etapa e para a segurança dos profissionais e dos pacientes será necessário transferir momentaneamente o atendimento para as outras unidades”.

De acordo com a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, todos os profissionais da UPA Vila Prado irão prestar serviço nas outras unidades, reforçando as equipes já que a demanda vai ser maior. Os servidores da equipe multiprofissional de saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de odontologia e pessoal administrativo da Vila Prado vão atuar, durante a reforma interna da unidade, garantindo o atendimento de todos os usuários do SUS”, finaliza a secretária, lembrando que a Base do SAMU vai permanecer na Vila Prado para qualquer intercorrência.

Entre as intervenções realizadas na UPA Vila Prado constam a reforma ampla do telhado com troca de telhas, calhas e rufos para correção dos problemas de infiltração, troca de todas as portas internas e reparo nas portas de ferro, troca de rede elétrica (poste, disjuntores e fiação para climatização e informatização de todos os ambientes), reforma de banheiros (trocas de vasos, válvulas e lavatórios necessários), revestimento vinílico da sala de raio-x, troca de iluminação, instalação de refletores, reparos e ampliação da rede lógica e de telefonia, reparo das rampas de acesso da ambulância com construção de piso em concreto e piso intertravado e desentupimento das galerias pluviais. Instalação de grelhas, trocas dos portões de acesso a ambulância, manutenção geral no forro de toda a unidade, construção de mais uma sala de acolhimento, instalação de película de controle solar nos vidros, recuperação dos canteiros e reparos nas calçadas, instalação de ar condicionado na recepção e consultórios, pintura interna e externa total e instalação de identificação visual em ACM nas salas internas e fachada.

A UPA da Vila Prado conta com recepção e sala de espera, salas para consultórios (uma para ortopedia equipada com raio-X), salas de sutura, curativo, esterilização, observação clínica pediátrica, observação clínica adulta masculino e feminino, medicação, inalação, urgência e emergência, consultório odontológico e médico, além de acesso para ambulâncias e área administrativa com almoxarifados e salas para arquivo.

A previsão é que até o final de novembro a empresa contratada já entregue o prédio com a reforma completa, retornando desta forma o atendimento de urgência e emergência na Vila Prado.

