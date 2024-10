Associação dos Caçadores realiza doação de equipamentos de segurança ao Tiro de Guerra

Durante o evento, os subtenentes Julio Cesar de Alencar e Weslley Alexander Daibert receberam a doação, que inclui abafadores, óculos de segurança e alvos, destinados à prática de adestramento diurno e noturno de tiro. Esses equipamentos visam promover maior segurança e conforto aos atiradores, fundamentais para a formação e o treinamento de qualidade dos jovens atiradores.

“Essa doação reflete nosso compromisso com a segurança e o aprimoramento das atividades do Tiro de Guerra. Acreditamos que a proteção dos futuros atiradores é essencial para um treinamento eficaz e seguro”, destacou o Sr. Davi da Costa.

O Tiro de Guerra 02-035 agradeceu através de seu comandante o subtenente Julio César de Alencar e destacou o ato de colaboração da associação e ressaltou a importância dos equipamentos para a capacitação e desenvolvimento das habilidades dos recrutas, contribuindo para a formação de cidadãos comprometidos com a segurança e defesa do país.

Essa iniciativa demonstra a colaboração entre as instituições locais e o comprometimento em promover a segurança nas práticas de tiro, essencial para a formação dos futuros cidadãos.

A Associação dos Caçadores São Carlos e Região fundada em 2024, promove ações no sentido principal de conscientização e divulgação do trabalho consciente e regularizado de controle de fauna invasora, mais especificamente do Javali, promovendo treinamentos e assessoria para seus membros no sentido de regularização documental e boas práticas de manejo, além de servir como instrumento consultivo para elaboração de leis e normas relativas ao manejo

A Associação dos Caçadores de São Carlos e Região teve a honra de realizar, na data de hoje, uma significativa doação de equipamentos de segurança ao Tiro de Guerra 02-035, da Segunda Região Militar. A entrega ocorreu nas instalações do Tiro de Guerra e contou com a presença dos representantes da associação, o presidente Sr. Davi da Costa e o tesoureiro Sr. Lucas Câmara Gomes.