Associação de moradores conquista melhorias no acesso do Jardim Araucária

Obras em avenida é uma das conquistas da associação de moradores - Crédito: Divulgação

A Associação de Moradores do Jardim Araucária (AMJA), anunciou nesta terça-feira, 18, importantes conquistas para todos os moradores do bairro. Trata-se da construção das calçadas nos dois sentidos da avenida Carlos Anibal Brassi e a supressão de eucaliptos de uma chácara localizada nesta mesma avenida e que faz fundos com a Emeb Dr. Alcyr Affonso Leopoldino.

O presidente da AMJA, Edu Carvalho, disse que essa conquista foi o resultado de uma denúncia formulada no Ministério Público em 2015. “Desde 2015, tenho me empenhado pela supressão dos eucaliptos desta chácara e pela construção da calçada em frente a ela e atrás do Condomínio Moradas I. Em 2021, estivemos muito próximos de finalizar essa questão, mas, por circunstâncias políticas, fui afastado e as obras foram interrompidas. Com o meu retorno reassumi essa luta com toda a determinação e, por meio desta ação junto ao Ministério Público, alcançamos, enfim, uma resolução definitiva”, comemora Edu.

A decisão aconteceu nesta terça-feira, 18, após uma audiência realizada no Fórum Civil de São Carlos. “Nesta terça-feira em uma audiência no Fórum Civil, com a presença do Promotor de Justiça, da Secretaria Municipal de Habitação, da proprietária da chácara e do síndico do Condomínio Moradas I, conseguimos formalizar um acordo: será realizada a supressão total dos eucaliptos em um prazo de 15 dias, seguida da construção da calçada. No caso do Condomínio Moradas I, foi determinada a retirada do alambrado e a construção de uma nova calçada no prazo de 30 dias”, explicou o presidente da AMJA.

Para Edu Carvalho esse é um momento histórico para a AMJA. “Hoje, 18 de novembro de 2024, marca um momento histórico, não apenas para minha trajetória de lutas, mas também para o futuro do Jardim Araucária. A jornada até aqui foi árdua, mas cada passo valeu a pena. Este é um triunfo para nossa comunidade e uma prova de que, juntos, somos capazes de realizar grandes mudanças. Concluo este dia com a profunda sensação de dever cumprido e a certeza de que a persistência e a dedicação podem transformar realidades”, finalizou.

